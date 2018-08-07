Названы сроки поступления в ВДВ самого грузоподъемного в мире парашюта

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в 2020 году получат самую грузоподъемную в мире парашютную систему "Спрут-ПДС", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Эту работу (разработку данной парашютной системы. — Прим. ред.) планируется возобновить в 2020 году, в конце того же года ВДВ планируют получить первые комплекты "Спрут-ПДС", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что данная система была практически готова еще в 2017 году, однако в связи с изменениями в конструкции противотанковой пушки "Спрут-СД", для десантирования которой она изначально создавалась, ее техническое задание пришлось пересмотреть.

Ранее в холдинге "Технодинамика" заявили РИА Новости, что специалисты компании возобновили работы по созданию самой грузоподъемной в мире системы десантирования грузоподъемностью до 20 тонн.

Позднее в 2017 году гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков заявил журналистам, что работы по "Спрут-ПДС" приостановлены.

Основу новой разработки составляла 14-купольная парашютная система с площадью каждого купола в 350 квадратных метров. "Спрут-ПДС" позволит десантировать бронетехнику с высоты до 1,5 тысячи метров при скорости полета самолета до 380 километров в час.