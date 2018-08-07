МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Для военкора "Комсомольской правды" Александра Коца, моего старшего брата, командировка в Южную Осетию десять лет назад стала самой короткой в профессиональной карьере. Он пробыл на той войне всего сутки. Колонна батальонно-тактической группы (БТГ) 135-го мотострелкового полка, в которой ехал Саша, угодила в засаду прямо на въезде в Цхинвал. Брат получил тяжелое ранение в руку и остался жив лишь благодаря смелым действиям российских офицеров, сумевших моментально организовать круговую оборону и прикрыть собой гражданских. О тех событиях в семейном кругу он рассказывает крайне неохотно. Гораздо красноречивее оставшийся ему на память шрам — от локтевого сгиба до запястья. И репортажные зарисовки из текста, который брат напечатал одной рукой уже в военном госпитале.

Командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев попросил у корреспондента редакционный спутниковый телефон, чтобы позвонить артиллеристам и скорректировать огонь их "Градов". Собственной связи в БТГ не было, или ее успешно подавили грузинские подразделения РЭБ. Личный состав готовился к учениям в Южной Осетии, поэтому техника была наполовину загружена учебным боекомплектом. Батальон шел вперед без головного дозора, разведданных, спутниковых карт местности, прикрытия с воздуха. Что греха таить, материальное и техническое оснащение российской армии в той войне оставляло желать лучшего. Особенно по сравнению с грузинскими частями, которые страны Запада годами вооружали современным "хай-теком" и учили воевать по натовским стандартам.

Наши взяли верх благодаря мужеству и опыту солдат и офицеров, многие из которых прошли закалку Чечней. Однако на одном героизме побеждать нельзя. Хотя война завершилась с разгромным счетом в пользу России, она вскрыла множество недостатков в армии. К счастью, это поняли на самом верху. Стартовала широкомасштабная реформа Вооруженных сил, рассчитанная до 2020 года. И она быстро принесла первые плоды.

Новую армию России мир впервые увидел в конце февраля 2014-го. Рослые парни в "цифровом" камуфляже и масках-балаклавах появились в Крыму словно из ниоткуда и за несколько дней взяли под контроль полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров. "Вежливые люди" были упакованы в снаряжение, которое до этого Минобороны лишь изредка демонстрировало журналистам на спецпоказах. Модульные бронежилеты, "разгрузки" с креплениями MOLLE, станковые рейдовые рюкзаки, индивидуальные средства связи, щитки на локтях и коленях, немыслимый до недавних пор тактический обвес на модернизированных калашниковых.

Наконец-то в войска пошли новые танки, самолеты, вертолеты, корабли, крылатые ракеты и многое-многое другое. Благодаря комплексной государственной программе развития вооружений армия, авиация и флот ежегодно получают боевую технику сотнями единиц. Резко увеличилось количество военных учений, в том числе международного уровня. Летчики стали гораздо больше летать, пехотинцы — стрелять, а моряки — ходить в дальние походы.

С января 2012-го средняя зарплата в армии увеличилась в два с половиной — три раза, что позволило привлечь на службу новые квалифицированные кадры. Появились надбавки и премии в зависимости от успехов на службе, увеличились доплаты за воинское звание и выслугу лет. Для обеспечения жильем построили несколько сотен общежитий и создали программу военной ипотеки. Переподготовка офицеров стала обязательной при назначении на новую должность, переводе в другую часть или повышении по службе. Изменений так много, что одно перечисление займет немало времени.

Через семь лет после пятидневной войны в Сирию отправилась совсем другая армия. Обученная, хорошо вооруженная и оснащенная, одетая в единообразный камуфляж, прекрасно мотивированная. Армия, делающая ставку на высокоточное оружие, ударную авиацию, беспилотники, действия спецназа и не отправляющая дальние бомбардировщики Ту-22М3 на разведку позиций ПВО противника, как в августе 2008-го. Что еще важнее, нашим военным удалось грамотно выстроить логистику, чтобы своевременно снабжать сирийский контингент всем необходимым. Наконец, Министерство обороны научилось грамотно вести информационную политику. Немыслимые еще десять лет назад регулярные брифинги со спутниковой съемкой и видеозаписями с БПЛА сегодня уже обыденность.

Та уже далекая пятидневная война послужила точкой отсчета. Российская армия доказала всему миру, что способна делать выводы из своих ошибок. И что может одерживать победы не только на одном героизме своих солдат.