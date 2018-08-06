Патрушев провел российско-бразильские консультации по безопасности

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве российско-бразильские консультации по безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.

"В Москве состоялись российско-бразильские консультации по безопасности. Их провели Николай Патрушев и глава кабинета институциональной безопасности Федеративной Республики Бразилия Сержио Эчегойен", — сказал Аношин.

"Обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности, а также вопросы координации деятельности на международном уровне, в том числе в рамках БРИКС и ООН", — отметил Аношин.

Участие в консультациях приняли представители ряда министерств и ведомств, добавил он.