Российские военные полицейские победили в финале конкурса "Страж порядка"

АЛАБИНО (Московская обл.), 4 авг – РИА Новости. Команда военных полицейских из России в упорной борьбе победила коллег из Ирана в "Гонке героев" — финальном этапе конкурса АрМИ-2018 "Страж порядка", сообщили журналистам в субботу в пресс-центре Армейских международных игр.

"Страж порядка" состоит из четырех этапов: прохождение огневого рубежа, преодоление препятствий, гонки патрульных нарядов и командная гонка ("Гонка героев"), которая прошла в субботу.

"Российская команда победила в финальном этапе конкурса военных полицейских "Страж порядка" в рамках Армейских международных игр, который состоялся на полигоне Алабино в Подмосковье. В конкурсе приняли участие команды из России и Ирана. В упорной борьбе российская команда опередила иранских военных полицейских в несколько секунд", — сообщили в пресс-центре.

Как отмечается, военнослужащие пробежали полосу препятствий длиной 12 километров, преодолели 53 препятствия различной сложности. Большинство из препятствий сконструированы так, что пройти их можно только в составе команды. В частности, это скалодром с бревнами, заборы во рву, колючая проволока в противотанковых ежах, канатные и водные переправы, трубы, шины, паутины, бочки, трамплины, ямы, альпинистские, наклонные, вертикальные и подъемные стенки.

По словам начальника Главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, в рамках АрМИ второй год по линии военной полиции проходят два конкурса: "Дорожный патруль" на полигоне в Ногинске и "Страж порядка".

"С каждым годом игры совершенствуются, растет профессиональное мастерство их участников. Хочу отметить, что команда военных полицейских из Ирана очень сильная, в ее составе в основном мастера спорта, в том числе и чемпионы мира. Между нашими командами идет бескомпромиссная борьба за первое место в конкурсе "Страж порядка", — добавил Ивановский.

Открытие конкурса состоялось 30 июля на территории парка "Патриот".