Артиллеристы из Казахстана стали лучшими по итогам двух этапов АрМИ-2018

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 4 авг — РИА Новости. Минометные расчеты из Казахстана заняли первое и второе место по итогам двух этапов — индивидуальная гонка и ночной спринт — конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках Армейских международных игр (АрМИ — 2018), сообщили в пресс-службе Центрального военного округа в субботу.

"Первое и второе место по итогам двух этапов заняли минометные расчеты из Казахстана, на третьем месте — представители из Белоруссии", — сказали в пресс-службе.

Военнослужащие из России заняли четвертое место в индивидуальном зачете. "Минометный расчет под командованием сержанта Тимура Калманова установил на первом этапе "Индивидуальная гонка" рекорд трассы, пройдя ее за 15 минут 35 секунд, но во втором этапе "Ночной спринт" показал только восьмой результат. По сумме двух этапов российский расчет в индивидуальном зачете занял только четвертое место", — пояснили в пресс-службе.

Для военнослужащих остался третий этап — эстафета, командные заезды стартуют 6 августа. "Будут определены четыре лучших коллектива. Именно они поборются за звание лучшей команды в конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане", — уточнили в ведомстве.

Церемония награждения лучших минометных расчетов состоится 9 августа, в день закрытия Армейских международных игр на полигоне 40-й военной базы "Отар" Вооруженных сил Казахстана. В состязании принимают участие команды из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.

Четвертые Армейские международные игры открылись в минувшую субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.