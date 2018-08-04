Сборная России победила на международном конкурсе "Рембат-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Сборная Вооруженных сил РФ в третий раз победила на международном конкурсе "Рембат-2018", который прошел на базе Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ), сообщает в субботу Центральный военный округ (ЦВО).

"Набранные 3313 баллов позволили сборной РФ получить золото в общекомандном зачете и оставить переходящий кубок в России еще на год. У команды КНР – второе место и 2235 баллов. Третье место заняли выступившие вне зачета курсанты ОАБИИ", — говорится в сообщении.

Кроме того, были вручены награды в отдельных номинациях. Так, лучшими экипажами МТО-УБ1, РЭМ-КЛ и БРЭМ-1 судейской комиссией были признаны представители России. Номинация "Лучший стрелок" второй год подряд уходит представителю Народно-освободительной армии Китая – младшему сержанту Фэн Хэну, который провел безошибочную стрельбу на огневом этапе. Лучшими спортсменами также стали китайские военнослужащие.

Лучшим специалистом-ремонтником признан сержант Дмитрий Сержин, который принес в копилку сборной ВС РФ 370 баллов. За победу в номинации он награжден мотовездеходом "Урал", отмечает ЦВО.

Международный конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники "Рембат–2018" прошел с 29 июля по 4 августа. Соревновательная программа включала четыре этапа: индивидуальную гонку, огневую подготовку, военно-спортивную и смешанную эстафеты.