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Безопасность

Напугать, оглушить и обесточить. Каким оружием можно победить, не убивая

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© Фото : public domainЛазерная винтовка PHASRЛазерная винтовка PHASR
© Фото : public domain

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Андрей Коц. После Второй мировой войны международные договоры, конвенции и моратории значительно ограничили возможность применения особенно жестоких видов вооружений и боеприпасов. Более того, ученые многих военных держав работают над средствами поражения, выводящими человека из строя, но не наносящими необратимого физического вреда. РИА Новости рассказывает о действующих и перспективных технологиях нелетального оружия.

Удар по ушам

Звук в качестве поражающего фактора используется давно. Рев труб и боевых барабанов армий Древнего мира лишал более слабого врага воли к сопротивлению еще до боя. Пилоты немецких бомбардировщиков в годы Второй мировой при пикировании включали мощные сирены-ревуны для деморализации противника. Американские специалисты по психологической борьбе во время вторжения в Ирак "глушили" засевших в зданиях солдат Саддама Хусейна музыкой в стиле хеви-металл через мощные звуковещательные станции.

CC BY-SA 2.5 / FlyingCoyote / Long Range Acoustic deviceКомплекс LRAD
CC BY-SA 2.5 / FlyingCoyote / Long Range Acoustic device
Комплекс LRAD

В начале нулевых в США создали действующий образец специализированного звукового оружия, получившего обозначение LRAD — Long Range Acoustic Device ("Дальнодействующее акустическое устройство"). "Акустическая пушка" накрывает человека мощной звуковой волной в 150 децибел (для сравнения: рев двигателей реактивного истребителя 120 децибел), оглушая и вызывая болевой шок. LRAD используют для разгона демонстраций, а также для защиты кораблей от пиратов. В 2005 году это устройство помогло экипажу круизного лайнера Seabourn Spirit отразить атаку морских пиратов, которые пытались захватить судно у побережья Сомали. Обстреляв лайнер из стрелкового оружия, они пошли на абордаж. Однако вовремя включенная LRAD обратила их в бегство.

Эффект "до свидания"

Тестирование рельсотрона
© Фото : U.S. Navy
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Один из ярких образцов нелетального оружия — американский проект Active Denial System ("Система активного отбрасывания"), запущенный в конце 1990-х.  По сути, это мощная СВЧ-пушка, излучающая электромагнитные колебания в миллиметровом диапазоне с частотой около 94 ГГц и оказывающая на людей кратковременное шоковое воздействие. Облучаемые испытывают сильный зуд и жжение по всему телу. Через пять секунд боль становится невыносимой, а человек — небоеспособным. Единственное, что остается в голове, — убежать как можно дальше. Американские военные с мрачноватой иронией назвали это goodbye effect — эффект "до свидания".

Системы ADS предполагалось устанавливать на армейские бронеавтомобили Hummer и бронетранспортеры Stryker. Однако широкого распространения это оружие не получило. Им ограниченно пользуются правоохранительные органы США для разгона агрессивной толпы. Хотя в Пентагоне не исключают возможности установки более мощного излучателя на самолет-артбатарею AC-130 для нелетальных "бомбардировок" живой силы противника с воздуха.

Бомба-"электрик"

Машина дистанционного разминирования Листва Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Зачем нашей армии СВЧ-разминирование и электромагнитные бомбы
Парадоксально, но армии большинства современных государств слабы тем, что крепко завязаны на различную электронику — от коллиматорных прицелов на штурмовых винтовках рядовых пехотинцев и тактических планшетов командиров до спутниковой навигации, тепловизоров и беспилотников. И технические средства, чтобы все это разом отключить, уже скоро появятся в российском арсенале. Еще в прошлом году советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев сообщил, что КРЭТ полным ходом ведет разработку радиоэлектронных боеприпасов, поражающих технику противника мощным СВЧ-импульсом.

Проект получил название "Алабуга". Над полем боя на высоте 200-300 метров разрывается, грубо говоря, электронная бомба и отключает все оборудование в радиусе трех с половиной километров. Противник остается слеп и глух, теряет связь, средства управления и наведения. Кроме авиабомб, разрабатываются снаряды и ракеты различной дальности со специальным электромагнитным генератором. А впервые с эффектом "выключенного рубильника" столкнулись еще в 1950-е. Американцы, испытав в атмосфере над Тихим океаном водородную бомбу, лишили электричества Гавайи. Электромагнитный импульс, напомним, — один из поражающих факторов ядерного взрыва.

Ослепляющий луч

К нелетальному оружию относятся и лазеры малой мощности. Даже обычной лазерной указкой, купленной в магазине электротоваров, можно серьезно повредить сетчатку глаза. Что уж говорить о специализированных военных изделиях. В США, к примеру, был создан экспериментальный прототип лазерного ружья PHASR: футуристического вида оружие, напоминающее бластер из фантастического боевика и способное временно ослепить противника на небольшой дистанции, не попадает под ограничительные конвенции, так как не вызывает постоянную потерю зрения. Впрочем, в массовое производство эта пушка не пошла.

© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Вадим Титов"Нанокрылья" и лазерный пистолет показали на выставке изобретений в Москве
© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Вадим Титов
"Нанокрылья" и лазерный пистолет показали на выставке изобретений в Москве

А в СССР специально для космонавтов, отправлявшихся на орбиту, специалисты Военной академии РВСН разработали прототип лазерного пистолета. В качестве патронов он снаряжался восемью одноразовыми пиротехническими лампами-вспышками, заполненными кислородом и металлом в виде фольги или порошка. Вместо пороха обычная батарейка "Крона". Один выстрел был способен полностью ослепить противника или вывести из строя его оптические приборы. При этом обшивка космического корабля или орбитальной станции пострадать никак не могла. Луч действовал на дистанции до 20 метров. В таком оружии, правда, особой необходимости не было. Брать на абордаж советские орбитальные станции никто не собирался.

Тряхнуть током

Всем известные электрошокеры применяются не только для самообороны. Оружие, непосредственно воздействующее электрическим зарядом на цель, используют специальные подразделения многих стран, когда противника нужно взять живым. Самое известное из подобных устройств — американские "Тазеры", пистолеты, выстреливающие два небольших электрода на медных проводках. Мощный разряд временно выводит человека из строя.

CC BY-SA 3.0 / Junglecat / Police issue X26 TASERДистанционный электрошокер Taser
CC BY-SA 3.0 / Junglecat / Police issue X26 TASER
Дистанционный электрошокер Taser

Это оружие не такое уж безобидное. Многие американские правозащитные организации отмечали, что "Тазер" способен убить, если у человека проблемы с сердцем, низкий болевой порог или ряд других ограничений по здоровью. Известно, что в США с 2001 по 2008 год было зафиксировано 334 смертельных случая из-за применения дистанционных электрошокеров. 

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