Российский минометный расчет установил рекорд на Армейских играх

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российский минометный расчет под командованием старшего сержанта Тимура Калманова установил рекорд на трассе конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках Армейских международных игр (АрМИ — 2018), сообщает в пятницу пресс-центр игр.

"Экипаж бронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ под командованием старшего сержанта Тимура Калманова преодолел шестикилометровую дистанцию с препятствиями за 15 минут 35 секунд, поразив мишени для миномета и ручного гранатомета с первого выстрела. Наши ребята улучшили прошлогоднее достижение казахстанской команды почти на две с половиной минуты, которое составляло 18 минут 6 секунд", — сказали в пресс-центре.

Второй результат показал казахстанский экипаж, третий — у Азербайджана. "Также в задачу расчета входило выполнение стрельба из крупнокалиберного пулемета ПКТ и автомата Калашникова", — отметили в пресс-центре.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы "Отар" в Казахстане и продлится до 9 августа. В состязании принимают участие команды из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Ранее сообщалось, что военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.