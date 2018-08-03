Военный эксперт рассказал, где может начаться Третья мировая

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков перечислил основные военные угрозы и места, где потенциально может начаться Третья мировая война, сообщает "Военно-промышленный курьер".

По мнению эксперта, военные угрозы в целом не ослабевают, а только нарастают из-за обострения региональных противоречий, которые поддерживают "транснациональные элиты". Например, на юге главные источники военной опасности связаны с нестабильностью обстановки в центральноазиатских государствах СНГ, войнами в Сирии, Ираке и Афганистане, проблемами Индии и Пакистана, а также нарастанием напряженности между США и Ираном.

Детонатором военного конфликта в ближневосточном регионе может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии, также существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников из числа монархий Персидского залива против Ирана.

На востоке основными источниками военной напряженности в среднесрочной перспективе будут противоречия на Корейском полуострове, между Японией и Китаем за спорные острова, между Японией и Россией из-за Курильской гряды, а также тайваньский вопрос.

Эксперт пришел к выводам, что Россия может стать участницей военных действий различного масштаба. Это может быть пограничный конфликт, охватывающий оперативно-важный район, продолжительностью от нескольких дней до одного-двух месяцев с участием от 2-3 до 5-10 тысяч человек.

Другой вариант — вооруженный конфликт на одном операционном направлении продолжительностью от дней или месяцев до нескольких лет. В нем могут принять участие от 30–40 до 100–120 тысяч человек. Еще один сценарий — локальная война на стратегическом направлении, от месяца до нескольких лет. Каждая из сторон задействует группировки численностью от 400–500 тысяч до миллиона человек и даже более.

Четвертый вариант — региональная война против России. Она охватит несколько стратегических направлений, по продолжительности — несколько лет. Каждой из сторон придется привлечь группировку численностью до десяти миллионов человек и более. Период непосредственной подготовки к такой войне, как правило, составляет от года до нескольких лет. В ней достигаются исключительно решительные политические цели, например аннексия целых стран, смена строя или властной элиты в крупных государствах, установление контроля над важными регионами мира. Такая война может быть частью мировой.