Минобороны опубликовало секретные документы о создании и становлении ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Минобороны России ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В историко-познавательном разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи крылатой пехоты, их легендарному командующему Василию Филипповичу Маргелову, истории появления символа войск – голубого берета и нарукавного знака ВДВ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте Минобороны опубликованы рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны, рассказывающие о боевом применении частей и соединений Воздушно-десантных войск Красной Армии в боях с немецко-фашистскими войсками.

Кроме того, посетители раздела смогут ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

Также на сайте размещен приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года, которым вводился в действие отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета.