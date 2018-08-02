РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО

06181
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округаПуск ракеты Искандер-МПуск ракеты Искандер-М
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Дальность до пятисот километров, непредсказуемая траектория полета ракеты и высочайшая точность — западные эксперты признали оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" одним из самых опасных видов российского оружия. Причем эта уникальная система способна поражать не только наземные цели. На днях ракетчики Южного военного округа нанесли условный массированный удар "Искандерами" по морским мишеням. Как этот комплекс взаимодействует с системами "Бал" и "Бастион" войск береговой обороны — в материале РИА Новости.

Симметричный ответ

Ракетные бригады "Искандеров" развернуты в Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Ленинградской области и на юге России. Зимой в ответ на усиление военной группировки НАТО в Польше и Прибалтике "Искандеры" доставили в Калининградскую область. В Сирии ракетный комплекс успешно наносил высокоточные удары по особо важным объектам террористов.

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Американские СМИ назвали российское оружие, перед которым НАТО "беззащитно"
Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" (по классификации НАТО SS-26 Stone — "Камень") предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальности до пятисот километров. Поступил на вооружение в 2006 году.

"Искандер" создавался как высокоточное оружие Сухопутных войск для применения на различных театрах военных действий, в любое время суток, в условиях активного противодействия средств противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Помимо одиночного пуска, возможен залп двумя ракетами. Стрельба "дуплетом" — важное преимущество этого ОТРК перед устаревшими комплексами "Точка-У" и "Ока". Из походного положения подготовка к пуску осуществляется всего за четыре минуты.

Твердотопливная одноступенчатая ракета 9М723 комплекса "Искандер-М" изготовлена по технологии "стелс". Она управляема на всей траектории полета, постоянно маневрирует. Скорость — более двух тысяч километров в час. Боевая часть весит около полутонны и оснащается кассетными осколочными, кумулятивными, проникающими, зажигательными и другими поражающими элементами.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на форуме "Армия&ndash;2017" в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" на форуме "Армия–2017" в Свердловской области

Гроза эсминцев

При необходимости "Искандер" может стрелять высокоточной крылатой ракетой Р-500 "Калибр". Это семейство боеприпасов позволяет бороться не только с наземными объектами противника, но и с боевыми кораблями.

"У ракеты "Искандер-М" квазибаллистическая траектория полета, она поражает любые наземные цели, — объясняет РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Но с крылатыми ракетами типа "Калибр" комплекс переориентируется на корабли второго и третьего ранга. Это, например, американские эсминцы "Арли Берк" — носители ракет "Томагавк" и элементов системы противоракетной обороны "Иджис". Такие корабли, помимо крейсеров типа "Тикондерога", выступают основными ударными платформами для первой глобальной обезоруживающей атаки".

Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Таблетка" от незваных эсминцев и морпехов: Россия вооружается "Бастионами"
Дальность противокорабельного "Калибра" — до 500 километров. На конечном этапе, при подлете к цели, ракета развивает сверхзвуковую скорость порядка трех Махов. "Летит низко — пять-десять метров, поэтому поразить ее корабельными средствами ПВО практически невозможно. В зависимости от массы боевой части — от 200 до 500 килограммов — ракеты решают разные задачи. Легкие предназначены для эсминцев, более тяжелые — крейсеров", — продолжает Леонков.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М" во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М" во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"

Комплексное решение

Противокорабельный "Искандер" — хорошее дополнение к береговым ракетным комплексам. Например, у БРК "Бал", противодействующего кораблям тех же классов, меньшая дальность — до 120 километров. Эта мобильная система, оснащенная ракетами Х-35, ведет огонь одиночными ракетами или залпом до 32 ракет с интервалом не более трех секунд. На перезарядку требуется всего 30-40 минут.

"Бастион" — более тяжелое оружие. Его цели — авианосные ударные группы, конвои, одиночные корабли большого водоизмещения. "Бастионы" комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". На маршевом участке трехтонная ракета летит на высоте 14 километров.

Сблизившись с целью, "Оникс" снижается до десяти-пятнадцати метров и наносит сокрушительный удар проникающей 300-килограммовой боеголовкой.  Разгоняющуюся до 2600 километров в час и активно маневрирующую ракету на траектории удерживают инерциальная навигационная система, радиовысотомер и РЛС самонаведения.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНовый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений

"Это боеприпас тяжелого класса, предназначенный для борьбы с кораблями первого ранга. "Бастион" может защищать побережье протяженностью до 600 километров. И если совместить все имеющиеся на вооружении ракетные комплексы, получится весьма серьезная эшелонированная береговая оборона. Не стоит забывать и о береговой артиллерии, применяемой на ближних дистанциях", — отмечает Леонков.

30-я бронебашенная батарея
© РИА Новости / Андрей Коц
Севастопольская цитадель. В чем секрет стойкости 30-й бронебашенной батареи
Столь основательная оборона особенно важна, когда высадка на побережье осуществляется посредством так называемого загоризонтного десантирования. Корабли не подходят вплотную к берегу, а спускают на воду малоразмерные и юркие суда на значительном расстоянии, доставляющие на сушу всего по одной-две единицы бронетехники и небольшие группы морских пехотинцев. За счет компактных размеров, скорости и маневренности их трудно обнаружить и еще сложнее уничтожить. В такой ситуации необходимо накрыть точным огнем головного "десантника", тем самым сорвав всю операцию.

Поодиночке десантные корабли не ходят — их прикрывает мощная ударная группа. "Если запустить сразу ворох ракет различного типа — "Ониксы", Х-35, "Калибры", то противнику гораздо сложнее их перехватить. Береговая оборона приобретает гибкость и способна противостоять всем типам кораблей", — резюмирует Леонков.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена