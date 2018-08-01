Минобороны может заказать 14 самолетов-заправщиков Ил-78М-90А

УЛЬЯНОВСК, 1 авг — РИА Новости. Минобороны РФ рассматривает возможность заключения контракта на поставку 14 перспективных самолетов заправщиков Ил-78М-90А до 2027 года.

Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Мы рассматриваем возможность заключения длительного государственного контракта на поставку 14 перспективных самолетов заправщиков до 2027 года, возможно эта цифра увеличится", — сказал он. "Но прежде всего, мы ожидаем получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета, которые планируется начать в этом году", — подчеркнул замминистра.