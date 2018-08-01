Российские боевые корабли приступили к учениям в Балтийском море

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского и Балтийского флотов начали отработку ряда тактических учений в акватории Балтийского моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В соответствии с планом Главного командования Военно-морского флота России в рамках межфлотского взаимодействия сил флотов свыше 10 боевых кораблей Северного, Черноморского, Балтийского флотов приступили к отработке ряда тактических учений в акватории Балтийского моря. Учения проводятся на этапе свертывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде", — говорится в сообщении.

Межфлотская группировка, в состав которой входят ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомная подводная лодка "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск", фрегат "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Иван Грен", "Королев", "Минск", корветы "Бойкий", "Сообразительный", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ" и "Дмитров", отработает противодиверсионную, противоминную, противовоздушную, противолодочную и противокорабельную обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря.

Планом учений межфлотской группировки предусмотрен эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.

По оценке главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, "корабли трех флотов, после участия в параде, получают исключительную возможность отработать взаимодействие в составе межфлотской группировки на этапе возвращения в пункты постоянной дислокации".