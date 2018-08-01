Индонезия ожидает поставку первого из 11 самолетов Су-35 к октябрю

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в РФ Мохамед Вахид Суприяди.
Суприяди в начале июня заявил, что Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", назвав сделку "очень крупной". Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.