МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ поможет давать отпор попыткам Запада дискредитировать Россию и российскую армию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил в минувший понедельник новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости, что, по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).

"Наши западные недруги предпринимают многое для дискредитации облика России и российской армии — мы должны давать таким попыткам достойный отпор, создавать здоровый противовес. Главное военно-политическое управление министерства обороны важно для обеспечения национальной безопасности", — сказал Бондарев.

Как отметил сенатор, до сегодняшнего дня не было структуры, которая занималась бы патриотической работой среди военнослужащих. "В советское время соответствующая военно-политическая структура была. Эту традицию нужно возрождать. Решение по создание главного военно-политического управления Минобороны считаю правильным и своевременным", — подчеркнул он.

По словам Бондарева, и сейчас уровень патриотизма в войсках очень высок. "Но жизнь и геополитика бросает нам новые вызовы, к которым мы должны быть готовы. И уже сейчас формировать системный подход и к вопросам морально-нравственным, идеологическим, к патриотическому воспитанию", — сказал глава комитета.