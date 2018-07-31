Флот, роботы и подводные крылья. Чем запомнился морской салон МДМС-2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Тысяча участников, 15 деловых встреч, 21 делегация из разных стран мира и 30-градусная жара — в минувшие выходные на острове Русский во Владивостоке прошел Международный Дальневосточный морской салон. В отличие от военно-морского форума, который каждое лето проводится в Санкт-Петербурге, это мероприятие посвятили гражданскому судостроению. Тем не менее салон, впервые состоявшийся в городе базирования Тихоокеанского флота, не мог обойтись без военной нотки. О вопросах развития ВМФ России, прямо и косвенно затронутых на полях МДМС-2018, — в материале РИА Новости.
Подлодка-малютка
Размах выставки после разнообразия петербургских МВМС воображения не поразил, большинство макетов на стендах представлены кораблями, уже стоящими на вооружении ВМФ и ряда других стран. И все же несколько любопытных военно-морских новинок имелось. Одна из них — малая подводная лодка прибрежного действия П-650Э от бюро машиностроения "Малахит". Длина — всего 55 метров, ширина — 6,5 метра, водоизмещение — 720 тонн. Несмотря на скромные габариты, эта субмарина может "дать прикурить" любому морскому противнику.
"Лодка вооружена торпедами, минами и ракетами "Калибр", — рассказал РИА Новости ведущий конструктор предприятия "Малахит" Игорь Караваев. — П-650Э — одна из представительниц нашей серии концептуальных проектов малых и сверхмалых субмарин водоизмещением от двухсот до тысячи тонн. Они решают тот же круг задач, что и их "старшие сестры", но в тех акваториях, где большие лодки не работают. Это, к примеру, Каспийское море и Балтика. П-650Э будет комфортно себя чувствовать в проливных зонах, мелководных районах, гаванях. Она в состоянии заходить даже во вражеские порты и военно-морские базы. Одно из главных достоинств П-650Э — воздухонезависимая энергетическая установка, позволяющая лодке заряжать аккумуляторы без всплытия".
К новинкам относится и океанский патрульный корабль от Зеленодольского проектно-конструкторского бюро. Его построят на базе сторожевика проекта 11661 (представители ВМФ — фрегаты "Татарстан" и "Дагестан", еще четыре приобрел Вьетнам под экспортным обозначением "Гепард-3.9"), модернизированный вариант получил название "Гепард-5.1". Корабль, предназначенный главным образом для зарубежных покупателей, будет обладать лучшей мореходностью, чем ранние фрегаты, и сможет работать в дальней морской зоне, в отличие от "Татарстана" и "Дагестана", приписанных к Каспийской флотилии. Его водоизмещение — 2000 тонн, автономность похода — 20 суток, максимальная скорость — 23 узла, экипаж — 60 человек. Крылатых ракет патрульный корабль не несет, зато вооружен 76,2-миллиметровой пушкой АК-176МА, 30-миллиметровой артустановкой АК-306-09, пулеметами и противодиверсионными гранатометами.
Морские роботы
Особое внимание на МДМС-2018 уделялось современной морской робототехнике. Надводные и подводные дистанционно управляемые дроны давно используются в военных и гражданских флотах развитых стран. О перспективности этого направления говорит то, что конкурс для студентов ДВФУ, желающих обучаться многообещающей специальности, доходит до 15 человек на место. Область применения роботов на море крайне широка: от исследований дна до спасательных работ. Подводный дрон, оборудованный манипулятором, способен, к примеру, распутать винты субмарины, угодившей в рыбацкие сети. А безэкипажный катер БЭК от концерна "Моринформсистема-Агат", созданный на базе обычного скутера-гидроцикла, может играть роль гидроакустического шлюза-ретранслятора или транспортировать грузы в нужные районы.
Помимо макетов и натурных образцов, на выставке представили полноценный симулятор оператора подводных роботов: приборная панель с множеством рычагов, тумблеров, парой джойстиков и мониторами, на которые выводится изображение с камеры дрона. Два участника форума тщетно пытались выполнить учебное задание — на глубине пяти километров перерезать манипулятором трос. Их все время сносило подводным течением, мешавшим как следует прицелиться.
"Симуляция максимально приближена к реальной подводной обстановке, — объяснил РИА Новости специалист Центра подготовки операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов Николай Золкин. — Если включить прожектор на большой глубине, дрон немедленно со всех сторон окружат заинтересованные рыбы, что сильно мешает работе операторов. Это и многое другое реализовано в симуляции. Специалист, обучающийся на этом комплексе, будет знать, как вести себя в нештатных ситуациях".
Судьба экранопланов
Сенсацию произвели проекты первых постсоветских многоцелевых экранопланов А-050-742D и А-020-538. Опыта ЦКБ имени Алексеева не занимать — его специалисты разрабатывали знаменитые советские машины "Лунь", "КМ", "Орленок" и другие. Новые экранопланы могут пригодиться, например, для спасательных работ при проведении пилотируемых пусков с космодрома Восточный. Если в результате нештатной ситуации капсула с космонавтами окажется в море, А-050-742D придет им на помощь с максимальной скоростью — 450 километров в час. На вопрос, есть ли будущее у экранопланов военного назначения, руководители бюро отвечают уклончиво.
"Задел для этого у нас есть, — сообщил РИА Новости член совета директоров ЦКБ Алексей Алексеев. — Но всем прекрасно известно не самое лучшее отношение военных моряков к технике такого рода. В СССР программу ударных экранопланов курировали лично главком ВМФ адмирал флота Сергей Горшков и министр обороны маршал Дмитрий Устинов. Поэтому она и была реализована. А сегодня нет принципиального политического решения для начала работ в этой области".
Долгожданное пополнение
Несмотря на многочисленные макеты, проекты и презентации, главным фоном для Международного дальневосточного морского салона послужили настоящие боевые корабли Тихоокеанского флота. Парадный строй вымпелов во главе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" встал на якорь на внешнем рейде Владивостока в преддверии главного праздника всех военных моряков страны — Дня ВМФ. По приказу командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца два корабля — корвет "Совершенный" и противодиверсионный катер "Грачонок" — к ним не присоединились. Их пришвартовали у 33-го причала города в бухте Золотой Рог на радость местным жителям и туристам.
Корвет открыли для посещения всего на полчаса: желающие попасть на самый современный корабль флота, поднявший Андреевский флаг всего год назад, заполонили всю вертолетную площадку на корме. У трапа немедленно поставили матроса — разворачивать зевак. "Открутите еще что-нибудь, а нам в параде участвовать. Пойдем ко дну у всех на глазах, нас же виноватыми назначат", — беззлобно усмехаются моряки.
За "старшего брата" пришлось отдуваться противодиверсионному катеру "Юнармеец Приморья" проекта 21980 "Грачонок". В составе ВМФ числятся 16 кораблей этого класса. Небольшие катера водоизмещением 139 тонн не несут ударного вооружения, однако оборудованы всем необходимым для борьбы с пиратами и диверсантами вероятного противника. На носу — 14,5-миллиметровый пулемет, на надстройке — десятиствольный гранатомет ДП-65А, управляемый дистанционно. По бортам — специальные площадки с "зажимами"-фиксаторами для матросов — операторов переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-1". Благодаря им можно вести огонь по воздушным целям без поправки на волнение моря.
"Глаза катера — опускаемая гидроакустическая станция "Анапа", — говорит РИА Новости старшина второй статьи Сергей Кашперский. — Если есть подозрение, что в районе действуют водолазы противника, опускаем ее на тросе в воду. Она очень точная и легко отличает человека от крупной рыбы. Обнаружили диверсанта, выставили на гранатах необходимую глубину подрыва, дали залп из ДП-65А. Далее работают наши боевые пловцы — погружаются под воду и выясняют, попали ли в кого гранатометчики".
Внутри "Юнармеец Приморья" оборудован всем необходимым для автономного плавания продолжительностью пять суток. Экипаж катера — девять человек, не считая команды водолазов. Этот "Грачонок" — второй корабль проекта, построенный на "Восточной верфи" Владивостока, в строю уже четыре года. На палубе тесновато, но катер и не должен быть просторным. Главное — чтобы служить на нем было приятно.