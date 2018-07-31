Флот, роботы и подводные крылья. Чем запомнился морской салон МДМС-2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Тысяча участников, 15 деловых встреч, 21 делегация из разных стран мира и 30-градусная жара — в минувшие выходные на острове Русский во Владивостоке прошел Международный Дальневосточный морской салон. В отличие от военно-морского форума, который каждое лето проводится в Санкт-Петербурге, это мероприятие посвятили гражданскому судостроению. Тем не менее салон, впервые состоявшийся в городе базирования Тихоокеанского флота, не мог обойтись без военной нотки. О вопросах развития ВМФ России, прямо и косвенно затронутых на полях МДМС-2018, — в материале РИА Новости.

Подлодка-малютка

Деловую и выставочную части салона организовали в центральных корпусах суперсовременного кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), построенного на Русском к саммиту АТЭС-2012. Здесь готовят кадры по десяткам специальностей, так или иначе связанных с морем, многие студенты, несмотря на каникулы, пришли послушать выступления мэтров отечественного судостроения. Рекордная для Владивостока тридцатиградусная жара внесла коррективы в дресс-код участников, спешивших поскорее скинуть пиджаки и ослабить галстуки. Однако в самих помещениях, где на тысяче "квадратов" развернули выставочные стенды, царила спасительная прохлада.

Размах выставки после разнообразия петербургских МВМС воображения не поразил, большинство макетов на стендах представлены кораблями, уже стоящими на вооружении ВМФ и ряда других стран. И все же несколько любопытных военно-морских новинок имелось. Одна из них — малая подводная лодка прибрежного действия П-650Э от бюро машиностроения "Малахит". Длина — всего 55 метров, ширина — 6,5 метра, водоизмещение — 720 тонн. Несмотря на скромные габариты, эта субмарина может "дать прикурить" любому морскому противнику.

"Лодка вооружена торпедами, минами и ракетами "Калибр", — рассказал РИА Новости ведущий конструктор предприятия "Малахит" Игорь Караваев. — П-650Э — одна из представительниц нашей серии концептуальных проектов малых и сверхмалых субмарин водоизмещением от двухсот до тысячи тонн. Они решают тот же круг задач, что и их "старшие сестры", но в тех акваториях, где большие лодки не работают. Это, к примеру, Каспийское море и Балтика. П-650Э будет комфортно себя чувствовать в проливных зонах, мелководных районах, гаванях. Она в состоянии заходить даже во вражеские порты и военно-морские базы. Одно из главных достоинств П-650Э — воздухонезависимая энергетическая установка, позволяющая лодке заряжать аккумуляторы без всплытия".

Другой важный плюс П-650-Э — высокая степень автоматизации. Экипаж — всего девять человек. Не секрет, что подготовить высококлассный экипаж подводной лодки — столь же долго и затратно, как и ее построить. "Малолюдность" субмарины позволяет тренировать сразу несколько экипажей и, соответственно, вводить в строй больше малых лодок.

К новинкам относится и океанский патрульный корабль от Зеленодольского проектно-конструкторского бюро. Его построят на базе сторожевика проекта 11661 (представители ВМФ — фрегаты "Татарстан" и "Дагестан", еще четыре приобрел Вьетнам под экспортным обозначением "Гепард-3.9"), модернизированный вариант получил название "Гепард-5.1". Корабль, предназначенный главным образом для зарубежных покупателей, будет обладать лучшей мореходностью, чем ранние фрегаты, и сможет работать в дальней морской зоне, в отличие от "Татарстана" и "Дагестана", приписанных к Каспийской флотилии. Его водоизмещение — 2000 тонн, автономность похода — 20 суток, максимальная скорость — 23 узла, экипаж — 60 человек. Крылатых ракет патрульный корабль не несет, зато вооружен 76,2-миллиметровой пушкой АК-176МА, 30-миллиметровой артустановкой АК-306-09, пулеметами и противодиверсионными гранатометами.

Морские роботы

Особое внимание на МДМС-2018 уделялось современной морской робототехнике. Надводные и подводные дистанционно управляемые дроны давно используются в военных и гражданских флотах развитых стран. О перспективности этого направления говорит то, что конкурс для студентов ДВФУ, желающих обучаться многообещающей специальности, доходит до 15 человек на место. Область применения роботов на море крайне широка: от исследований дна до спасательных работ. Подводный дрон, оборудованный манипулятором, способен, к примеру, распутать винты субмарины, угодившей в рыбацкие сети. А безэкипажный катер БЭК от концерна "Моринформсистема-Агат", созданный на базе обычного скутера-гидроцикла, может играть роль гидроакустического шлюза-ретранслятора или транспортировать грузы в нужные районы.

Помимо макетов и натурных образцов, на выставке представили полноценный симулятор оператора подводных роботов: приборная панель с множеством рычагов, тумблеров, парой джойстиков и мониторами, на которые выводится изображение с камеры дрона. Два участника форума тщетно пытались выполнить учебное задание — на глубине пяти километров перерезать манипулятором трос. Их все время сносило подводным течением, мешавшим как следует прицелиться.

"Симуляция максимально приближена к реальной подводной обстановке, — объяснил РИА Новости специалист Центра подготовки операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов Николай Золкин. — Если включить прожектор на большой глубине, дрон немедленно со всех сторон окружат заинтересованные рыбы, что сильно мешает работе операторов. Это и многое другое реализовано в симуляции. Специалист, обучающийся на этом комплексе, будет знать, как вести себя в нештатных ситуациях".

Судьба экранопланов

Сотрудники Центрального конструкторского бюро имени Р. Е. Алексеева, создавшего в советское время знаменитые скоростные суда на подводных крыльях "Метеор", "Восход" и "Ракета", представили на салоне линейку кораблей, которые должны прийти на смену устаревшим ветеранам рынка пассажирских перевозок. На презентации гостям форума продемонстрировали рассчитанный на 45 человек "Валдай-45Р", в опытном режиме курсировавший по рекам и каналам Санкт-Петербурга, морскую "Комету 120М", разгоняющуюся до 35 узлов (64 километра в час), огромный "Торнадо" на 250 пассажиров с максимальной скоростью в 55 узлов (100 километров в час), а также ряд других интересных новинок.

Сенсацию произвели проекты первых постсоветских многоцелевых экранопланов А-050-742D и А-020-538. Опыта ЦКБ имени Алексеева не занимать — его специалисты разрабатывали знаменитые советские машины "Лунь", "КМ", "Орленок" и другие. Новые экранопланы могут пригодиться, например, для спасательных работ при проведении пилотируемых пусков с космодрома Восточный. Если в результате нештатной ситуации капсула с космонавтами окажется в море, А-050-742D придет им на помощь с максимальной скоростью — 450 километров в час. На вопрос, есть ли будущее у экранопланов военного назначения, руководители бюро отвечают уклончиво.

"Задел для этого у нас есть, — сообщил РИА Новости член совета директоров ЦКБ Алексей Алексеев. — Но всем прекрасно известно не самое лучшее отношение военных моряков к технике такого рода. В СССР программу ударных экранопланов курировали лично главком ВМФ адмирал флота Сергей Горшков и министр обороны маршал Дмитрий Устинов. Поэтому она и была реализована. А сегодня нет принципиального политического решения для начала работ в этой области".

Долгожданное пополнение

Судя по всему, это решение было принято сразу после форума. В понедельник вице-премьер Юрий Борисов, принимавший участие в МДМС-2018, заявил, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2027 годов будет построен опытный образец экраноплана с ракетным вооружением по проекту "Орлан". По словам чиновника, такая техника сможет, в частности, обеспечивать безопасность Северного морского пути.

Несмотря на многочисленные макеты, проекты и презентации, главным фоном для Международного дальневосточного морского салона послужили настоящие боевые корабли Тихоокеанского флота. Парадный строй вымпелов во главе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" встал на якорь на внешнем рейде Владивостока в преддверии главного праздника всех военных моряков страны — Дня ВМФ. По приказу командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца два корабля — корвет "Совершенный" и противодиверсионный катер "Грачонок" — к ним не присоединились. Их пришвартовали у 33-го причала города в бухте Золотой Рог на радость местным жителям и туристам.

Корвет открыли для посещения всего на полчаса: желающие попасть на самый современный корабль флота, поднявший Андреевский флаг всего год назад, заполонили всю вертолетную площадку на корме. У трапа немедленно поставили матроса — разворачивать зевак. "Открутите еще что-нибудь, а нам в параде участвовать. Пойдем ко дну у всех на глазах, нас же виноватыми назначат", — беззлобно усмехаются моряки.

На самом деле полноценную экскурсию вдоль борта на "Совершенном" провести не получится. Массивная надстройка с рублеными, угловатыми формами по технологии "стелс" занимает палубу по всей ширине. Чтобы пройти на нос корабля, нужно спускаться в подпалубные помещения. А туда гражданских не пускают — нутро "Совершенного" скрывает немало секретов, которые очень заинтересовали бы иностранные разведки.

За "старшего брата" пришлось отдуваться противодиверсионному катеру "Юнармеец Приморья" проекта 21980 "Грачонок". В составе ВМФ числятся 16 кораблей этого класса. Небольшие катера водоизмещением 139 тонн не несут ударного вооружения, однако оборудованы всем необходимым для борьбы с пиратами и диверсантами вероятного противника. На носу — 14,5-миллиметровый пулемет, на надстройке — десятиствольный гранатомет ДП-65А, управляемый дистанционно. По бортам — специальные площадки с "зажимами"-фиксаторами для матросов — операторов переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-1". Благодаря им можно вести огонь по воздушным целям без поправки на волнение моря.

"Глаза катера — опускаемая гидроакустическая станция "Анапа", — говорит РИА Новости старшина второй статьи Сергей Кашперский. — Если есть подозрение, что в районе действуют водолазы противника, опускаем ее на тросе в воду. Она очень точная и легко отличает человека от крупной рыбы. Обнаружили диверсанта, выставили на гранатах необходимую глубину подрыва, дали залп из ДП-65А. Далее работают наши боевые пловцы — погружаются под воду и выясняют, попали ли в кого гранатометчики".

Внутри "Юнармеец Приморья" оборудован всем необходимым для автономного плавания продолжительностью пять суток. Экипаж катера — девять человек, не считая команды водолазов. Этот "Грачонок" — второй корабль проекта, построенный на "Восточной верфи" Владивостока, в строю уже четыре года. На палубе тесновато, но катер и не должен быть просторным. Главное — чтобы служить на нем было приятно.

"Современный корабль — это все-таки здорово, — признался РИА Новости командир "Грачонка" старший мичман Александр Козин. — От своих предшественников — еще советских катеров "Фламинго" — "Грачата" ушли очень далеко по качеству и составу радиоэлектронного оборудования, мореходным свойствам и эргономике. Без дела мы не сидим. Во время празднования Дня ВМФ будем следить за безопасностью кораблей — участников парада. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы среди них появятся новые вымпела. Тихоокеанский флот давно не видел новых надводных кораблей. Но наши катера и корвет "Совершенный" — прямое доказательство того, что ситуация улучшается".