Под Рязанью прошла репетиция самого масштабного эпизода "Авиадартс-2018"

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 30 июл — РИА Новости. Репетиция самого масштабного и зрелищного эпизода международного конкурса "Авиадартс-2018" прошла в понедельник в Рязанской области, в шоу "Авиамикс" принимают участие около 70 самолетов и вертолетов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня под Рязанью состоялась первая репетиция тактического эпизода "Авиамикс" — самого зрелищного мероприятия соревнований. В нем участвуют только российские летчики, которые покажут все возможности отечественной авиационной техники", — рассказали в российском военном ведомстве.

Генеральная репетиция двухчасового авиашоу пройдет 2 августа, а сам "Авиамикс" состоится в субботу, 4 августа на полигоне Дубровичи. Его проведение также приурочено ко Дню города Рязани.

"Откроет "Авиамикс" проход шести штурмовиков Су-25 "Грач" с дымами цвета российского флага. Впервые будет показан воздушный бой пары МиГ-29СМТ, "атакующих" новейший истребитель Су-35", — рассказали в Минобороны.

Зрители также увидят обновленный эпизод высадки бронетехники с самого большого в мире вертолета Ми-26: на этот раз десантники будут брать штурмом объекты условного противника под прикрытием двух пар "Ночных охотников" Ми-28Н, отметили в ведомстве.

На "Авиамиксе" выступят все пилотажные авиагруппы Воздушно-космических сил России: "Стрижи" на МиГ-29, "Соколы России" на Су-30СМ и Су-35, "Русские витязи" на Су-30СМ и "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н.

Массированный удар по наземным целям нанесет группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а штурмовики Су-25СМ выполнят групповые пуски ракет с пикирования.

Завершат авиапраздник три самолета Военно-транспортной авиации Ил-76, которые произведут синхронный сброс воды, окрашенной в цвета российского флага.

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, начался 29 июля под Рязанью. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана. Соревнования продлятся до 11 августа.

Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области и стал "прародителем" Армейских международных игр.