Эксперт назвал задачу военно-политического управления Вооруженных сил

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Созданное в Минобороны военно-политическое управление Вооруженных сил РФ будет готовить военнослужащих к гибридным войнам, заявил РИА Новости бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов.

Указом президента РФ Владимира Путина бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Еще в феврале о подобных планах источник, близкий к Минобороны, рассказывал РИА Новости — по его словам, новую структуру предполагалось организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС).

"Функции главного управления будут серьезно отличаться от тех, которые были предписаны главному политуправлению СССР, тем, что это уже направление воспитательной и политической работы по военным действиям в современных гибридных войнах", — сказал Ивашов.

Он напомнил, что Главное политическое управление СССР (ГлавПУР) было расформировано в период реформ 1990-х годов, тогда на его месте создали главное управление по воспитательной работе военных.

"Сейчас без мощной схемы политвоспитания и идеологического воспитания армию строить нельзя. Поэтому усиливается направленность политической воспитательной работы на мощной идеологической основе. Идеология заключается в том, что существующий мир нестабилен, у России объявились на Западе противники. В задачи управления входит разъяснить личному составу Вооруженных сил РФ, что для подрыва морального облика ВС РФ используется масса рычагов — от киберсистем до информационной пропаганды. Решение о воссоздании направления оправданно. Это осознанная необходимость", — отметил Ивашов.

Картаполов — боевой генерал, имеющий опыт ведения боевых действий в Сирии, и, по словам эксперта, у него есть детальное представление о современных методах пропаганды и гибридных войнах.

"Он не только видел боевые действия против террористов, но и прочувствовал разнообразие форм деморализации личного состава, увидел, что такое гибридная война, что такое ее информационно-психологическая составляющая", — сказал Ивашов.

Как было раньше

В советской армии ГлавПУР ведал всей партийно-политической работой, руководил системой армейских и флотских политорганов, военной печатью, учреждениями культуры.

Под началом ГлавПУРа также находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.

После распада СССР в Вооруженных силах России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название.