Генерал Картаполов возглавил военно-политическое управление Минобороны

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Таким образом, в структуре Минобороны России теперь будет 11 заместителей министра, в том числе два первых зама и один статс-секретарь.

Реформа ожидалась

О предстоящем создании главного военно-политического управления, подобного существовавшему в СССР ГлавПУРу, источник РИА Новости рассказывал еще в минувшем феврале. По его словам, новую структуру предполагается организовать на базе главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС). В ее состав войдет несколько департаментов Минобороны.

По информации источника, инициатива принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года (ранее он возглавлял ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии Минобороны России).

Как отмечал собеседник агентства, во главе новой структуры, по плану, должен встать генерал-полковник (это звание как раз имеет Картаполов) против генерал-лейтенанта, который начальствовал в ГУРЛС.

Как было в Советской армии

В Советской армии ГлавПУР ведал всей партийно-политической работой, руководил системой армейских и флотских политорганов, военной печатью, учреждениями культуры.

Под началом ГлавПУРа также находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.

После распада СССР в Вооруженных силах России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название.