Генерал Картаполов возглавил военно-политическое управление Минобороны

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил новую структуру Минобороны — военно-политическое управление ВС РФ. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ — начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
Таким образом, в структуре Минобороны России теперь будет 11 заместителей министра, в том числе два первых зама и один статс-секретарь.
Реформа ожидалась
По информации источника, инициатива принадлежит полковнику Михаилу Барышеву, назначенному на должность начальника ГУРЛС в мае 2017 года (ранее он возглавлял ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии Минобороны России).
Как отмечал собеседник агентства, во главе новой структуры, по плану, должен встать генерал-полковник (это звание как раз имеет Картаполов) против генерал-лейтенанта, который начальствовал в ГУРЛС.
Как было в Советской армии
Под началом ГлавПУРа также находились Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Институт военной истории, 11 высших военно-политических училищ, кафедры идеологической направленности в 20 военных академиях и 150 училищах.
После распада СССР в Вооруженных силах России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры был понижен, неоднократно менялось и ее название.