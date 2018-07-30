Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа (ЮВО) во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба ЮВО.
Как ранее сообщалось, одновременно с празднованием главного праздника военных моряков в Севастополе, Новороссийские и Астрахани проходили информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!".
Как отмечает пресс-служба, все желающие получили консультации о порядке отбора кандидатов, прошли специальные тесты, получили информацию о вакансиях в воинских частях.
"Всего мобильные пункты отбора по контракту ЮВО посетило более 20 тысяч человек. Около двух тысяч заинтересовались военной службой, 300 из них успешно прошли первые испытания и подали заявления на заключение контракта с министерством обороны", — говорится в сообщении.
Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части ВМФ России, а также недавно сформированные воинские части 150-й мотострелковой дивизии, информирует пресс-служба.
Традиционно празднование Дня ВМФ начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. На фото: курсанты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса на главном военно-морском параде в Кронштадте.
Организационно ВМФ состоит из четырех оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На фото: моряки на борту малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Гейзер" на главном военно-морском параде.
История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. На фото: зрители у эскадренного миноносца "Беспокойный" перед началом главного военно-морского парада в Кронштадте.
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. Парад боевых кораблей принял президент Владимир Путин, катер с которым вышел на обход парадной линии кораблей у стен Петропавловки после торжественного залпа.
Во время празднования Дня ВМФ зрителям показывали театрализованные представления, где морская пехота отрабатывала различные боевые действия. На фото: показательное выступление спецподразделения Тихоокеанского флота.
Всего в торжественном смотре приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих. На фото: корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте.
В Новороссийске о начале морского парада известили три артиллерийских залпа, которые были произведены с крейсера-музея "Михаил Кутузов". На фото: военнослужащие спецподразделения Черноморского флота в Новороссийске.
В Акватории Цемесской бухты прошел военно-спортивный праздник, в ходе которого были продемонстрированы боевые возможности кораблей новороссийской морской военной базы. На фото: буксир на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске.
Во Владивостоке также прошел военно-морской парад и театрализованное представление в честь Дня ВМФ. В ходе праздника зрителям показали новые БТР-82А, высадку морского десанта и отреставрированный американский танк "Шерман". На фото: участники военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
Американский средний танк периода Второй мировой войны «Шерман», поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
В Севастополе также прошел военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России. Сигналом к началу парада стал выстрел из исторической пушки. На фото: учебный парусник "Херсонес" на военно-морском параде в Севастополе.
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