Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа (ЮВО) во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как ранее сообщалось, одновременно с празднованием главного праздника военных моряков в Севастополе, Новороссийские и Астрахани проходили информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!".

Как отмечает пресс-служба, все желающие получили консультации о порядке отбора кандидатов, прошли специальные тесты, получили информацию о вакансиях в воинских частях.

"Всего мобильные пункты отбора по контракту ЮВО посетило более 20 тысяч человек. Около двух тысяч заинтересовались военной службой, 300 из них успешно прошли первые испытания и подали заявления на заключение контракта с министерством обороны", — говорится в сообщении.

Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части ВМФ России, а также недавно сформированные воинские части 150-й мотострелковой дивизии, информирует пресс-служба.