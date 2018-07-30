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Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСпециальный мобильный пункт по набору контрактников. Архивное фотоСпециальный мобильный пункт по набору контрактников. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа (ЮВО) во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба ЮВО.

Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Все могут корабли: в Петербурге и Кронштадте прошел парад ВМФ
Как ранее сообщалось, одновременно с празднованием главного праздника военных моряков в Севастополе, Новороссийские и Астрахани проходили информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!".

Как отмечает пресс-служба, все желающие получили консультации о порядке отбора кандидатов, прошли специальные тесты, получили информацию о вакансиях в воинских частях.

"Всего мобильные пункты отбора по контракту ЮВО посетило более 20 тысяч человек. Около двух тысяч заинтересовались военной службой, 300 из них успешно прошли первые испытания и подали заявления на заключение контракта с министерством обороны", — говорится в сообщении.

Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части ВМФ России, а также недавно сформированные воинские части 150-й мотострелковой дивизии, информирует пресс-служба.

Парадным строем. В России отметили День ВМФ
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТрадиционно празднование Дня ВМФ начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. На фото: курсанты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса на главном военно-морском параде в Кронштадте.Курсанты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса на главном военно-морском параде в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Традиционно празднование Дня ВМФ начинается с торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъема на кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания. На фото: курсанты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса на главном военно-морском параде в Кронштадте.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкОрганизационно ВМФ состоит из четырех оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На фото: моряки на борту малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Гейзер" на главном военно-морском параде.Моряки на борту малого ракетного корабля проекта 1234.1 «Гейзер» на главном военно-морском параде.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Организационно ВМФ состоит из четырех оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На фото: моряки на борту малого ракетного корабля проекта 1234.1 "Гейзер" на главном военно-морском параде.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИстория торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. На фото: зрители у эскадренного миноносца "Беспокойный" перед началом главного военно-морского парада в Кронштадте.Зрители у эскадренного миноносца Беспокойный перед началом главного военно-морского парада в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
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История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. На фото: зрители у эскадренного миноносца "Беспокойный" перед началом главного военно-морского парада в Кронштадте.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. Парад боевых кораблей принял президент Владимир Путин, катер с которым вышел на обход парадной линии кораблей у стен Петропавловки после торжественного залпа.Президент РФ Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 29 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. Парад боевых кораблей принял президент Владимир Путин, катер с которым вышел на обход парадной линии кораблей у стен Петропавловки после торжественного залпа.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПеред началом парада были разведены створы Дворцового моста, через который прошли базовый тральщик (Проект 1265, шифр "Яхонт"), морской тральщик "Александр Обухов" и большой ракетный катер "Моршанск".Базовый тральщик, морской тральщик Александр Обухов, большой ракетный катер Моршанск на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Перед началом парада были разведены створы Дворцового моста, через который прошли базовый тральщик (Проект 1265, шифр "Яхонт"), морской тральщик "Александр Обухов" и большой ракетный катер "Моршанск".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо время празднования Дня ВМФ зрителям показывали театрализованные представления, где морская пехота отрабатывала различные боевые действия. На фото: показательное выступление спецподразделения Тихоокеанского флота.Показательное выступление спецподразделения Тихоокеанского флота на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во время празднования Дня ВМФ зрителям показывали театрализованные представления, где морская пехота отрабатывала различные боевые действия. На фото: показательное выступление спецподразделения Тихоокеанского флота.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащие спецподразделения Черноморского флота на показательном выступлении на праздновании Дня Военно-Морского Флота.Военнослужащие спецподразделения Черноморского флота на показательном выступлении на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие спецподразделения Черноморского флота на показательном выступлении на праздновании Дня Военно-Морского Флота.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВсего в торжественном смотре приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих. На фото: корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте.Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Всего в торжественном смотре приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих. На фото: корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ завершение Главного военно-морского парада штурмовики Су-25 выпустили струи дыма в цвета российского флага, после чего оркестр заиграл мотив из знаменитой песни "Первым делом самолеты".Штурмовики Су-25 на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В завершение Главного военно-морского парада штурмовики Су-25 выпустили струи дыма в цвета российского флага, после чего оркестр заиграл мотив из знаменитой песни "Первым делом самолеты".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ Новороссийске о начале морского парада известили три артиллерийских залпа, которые были произведены с крейсера-музея "Михаил Кутузов". На фото: военнослужащие спецподразделения Черноморского флота в Новороссийске.Военнослужащие спецподразделения Черноморского флота на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Новороссийске о начале морского парада известили три артиллерийских залпа, которые были произведены с крейсера-музея "Михаил Кутузов". На фото: военнослужащие спецподразделения Черноморского флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВ Акватории Цемесской бухты прошел военно-спортивный праздник, в ходе которого были продемонстрированы боевые возможности кораблей новороссийской морской военной базы. На фото: буксир на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске.Буксир на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В Акватории Цемесской бухты прошел военно-спортивный праздник, в ходе которого были продемонстрированы боевые возможности кораблей новороссийской морской военной базы. На фото: буксир на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке также прошел военно-морской парад и театрализованное представление в честь Дня ВМФ. В ходе праздника зрителям показали новые БТР-82А, высадку морского десанта и отреставрированный американский танк "Шерман". На фото: участники военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.Участники военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке. 29 июля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Во Владивостоке также прошел военно-морской парад и театрализованное представление в честь Дня ВМФ. В ходе праздника зрителям показали новые БТР-82А, высадку морского десанта и отреставрированный американский танк "Шерман". На фото: участники военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМалый противолодочный корабль (МПК) выполняет стрельбу реактивной бомбометной установкой (РБУ) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.Малый противолодочный корабль выполняет стрельбу реактивной бомбометной установкой на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке. 29 июля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Малый противолодочный корабль (МПК) выполняет стрельбу реактивной бомбометной установкой (РБУ) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАмериканский средний танк периода Второй мировой войны «Шерман», поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.Празднование Дня ВМФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Американский средний танк периода Второй мировой войны «Шерман», поднятый водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза "Томас Дональдсон" и отреставрированный в Приморском крае на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПарад кораблей во Владивостоке возглавлял гвардейский ракетный крейсер "Варяг".Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке. 29 июля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Парад кораблей во Владивостоке возглавлял гвардейский ракетный крейсер "Варяг".
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкМорские пехотинцы во время показательных выступлений на праздновании Дня Военно-Морского Флота.Морские пехотинцы во время показательных выступлений на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Морские пехотинцы во время показательных выступлений на праздновании Дня Военно-Морского Флота.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкВ Севастополе также прошел военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России. Сигналом к началу парада стал выстрел из исторической пушки. На фото: учебный парусник "Херсонес" на военно-морском параде в Севастополе.29 июля 2018. Учебный парусник Херсонес на военно-морском параде по случаю дня ВМФ России, в Севастополе
© РИА Новости / Александр Астафьев
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В Севастополе также прошел военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России. Сигналом к началу парада стал выстрел из исторической пушки. На фото: учебный парусник "Херсонес" на военно-морском параде в Севастополе.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВ ходе празднования Дня ВМФ само собой не обошлось и без музыкантов военного духового оркестра, которые играли мотивы из разных известных песен.Музыканты военного духового оркестра на праздновании Дня Военно-Морского Флота в Новороссийске
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В ходе празднования Дня ВМФ само собой не обошлось и без музыкантов военного духового оркестра, которые играли мотивы из разных известных песен.
© Фото : Минобороны РФВоенно-морской парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прошел на рейде сирийского порта Тартус в честь дня Военно-морского флота.Парад на рейде сирийского порта Тартус в День ВМФ России. 29 июля 2018
© Фото : Минобороны РФ
Военно-морской парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прошел на рейде сирийского порта Тартус в честь дня Военно-морского флота.
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