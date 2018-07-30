Пуск сверхзвуковой ракеты с бомбардировщика Су-34 попал на видео

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34.

Авиация Южного военного округа успешно поразила цель — корабль-мишень, который находился на полигоне в Каспийском море.

Учения проходили 24 июля. В маневрах участвовала авиационная группа из истребителей Су-30 СМ, бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также штурмовиков Су-25. Всего были задействованы экипажи более десяти кораблей и судов Каспийской флотилии, а также около 40 самолетов.

Тактическая противокорабельная ракета Х-31А принята на вооружение в 1989 году. Максимальная дальность пуска достигает 70 километров (120-160 км в модификации Х-31АД). Эти ракеты могут применяться в любое время суток, при волнении моря до 4-5 баллов и в любых метеоусловиях, при активном радиоэлектронном и огневом противодействии противника.