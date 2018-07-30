Названы сроки создания ракетного экраноплана

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", — уточнил он.
Экранопланы оснастят ракетным вооружением для патрулирования морских районов.
Преимущества экраноплана
По своим возможностями экраноплан находится между кораблями и самолетами, сочетая в себе их лучшие качества. "Экранный эффект" заключается в создании "воздушной подушки" между корпусом/крыльями машины и поверхностью воды за счет набегающего потока. Приподнимаясь над морем, аппарат приобретает устойчивость и способность "скользить" с минимальным расходом топлива. При этом вместо моря внизу может быть любая другая ровная поверхность — ледяное поле, снег или степь.
По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у самолетов и вертолетов, а по скорости — у судов на подводных крыльях. С военной точки зрения эти машины хороши своей незаметностью для радаров.
Основным разработчиком подобной техники в России традиционно является нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.