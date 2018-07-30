Россия предложит на экспорт корабли с ракетами "Калибр"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия предложит на экспорт многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Эти корабли получились очень удачными, большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное — это "Калибр". У корвета приемлемая цена, небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, другие страны — у него хороший экспортный потенциал", — отметил он.

По его словам, сейчас корабли поступают на вооружение российского флота.

"Они идут на Балтику, на Северный флот, на Каспий, на Черное море", — добавил Борисов.

Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800 спроектировало центральное морское проектно-конструкторское бюро "Алмаз". Их оснастили комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Преимущества этих кораблей: высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

Ракеты "Калибр"

Ракеты "Калибр" — разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Их дальность действия — около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356, других надводных кораблей.

Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря.