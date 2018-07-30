МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Начало разработки нового сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан" внесено в рассчитанную до 2027 года госпрограмму вооружений, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Они (прописаны — ред.) в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений", — сказал Борисов.

По его словам, на сегодняшний день парк имеющихся самолетов Ан-124 "Руслан" при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на разрабатываемые в России двигатели Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены ему создавать не нужно.

"Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭУ, решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать. Возобновление производства (самолетов "Руслан" — ред.) будет связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. И то, ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", — отметил Борисов.