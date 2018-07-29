Российский экипаж лидирует в танковом биатлоне на Армейских играх — 2018

АЛАБИНО (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Российский экипаж показал лучшее время прохождения трассы по итогам пяти заездов во второй соревновательный день конкурса "Танковый биатлон" в рамках АрМИ-2018, сообщил пресс-центр соревнований.

Отмечается, что 29 июля на полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр прошел второй день международного конкурса "Танковый биатлон", в котором приняли участие экипажи из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Белоруссии, Сербии, Ирана и России.

"Танковый экипаж России сегодня впервые с начала конкурса вышел на полигон. В третьем заезде, который состоялся во второй половине дня, российский экипаж, возглавляемый старшим сержантом Саяном Самбуевым, в составе наводчика-оператора сержанта Владислава Реймера и механика-водителя Михаила Криводонова выступил против команд Ирана и Сербии. По предварительным итогам, российский экипаж занял первое место, на втором месте — сербские танкисты, а на третьем — иранский экипаж. В конкурсе "Танковый биатлон" по итогам пяти заездов экипаж России продемонстрировал лучшее время прохождения трассы", — говорится в сообщении.

Конкурс "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр проходит на полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа.