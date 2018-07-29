"Это не шутка": западные СМИ оценили модернизацию танка Т-80

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Издание National Interest оценило модернизацию российского танка Т-80.

Как отмечается в статье под названием "Т-80 — это не шутка", некоторые эксперты считали танк "тупиковым" оружием, которое нуждается в кардинальной переработке, однако его еще рано списывать со счетов, несмотря на появление платформы "Армата".

По мнению экпертов, для российского климата Т-80 подходит намного лучше, чем Т-72 или Т-90. Это обусловлено тем, что дизельные двигатели необходимо прогревать около 45 минут при температуре в —30 градусов Цельсия, в то время как Т-80 с газотурбинной силовой установкой готов к бою уже через одну минуту после запуска. Автор статьи также отмечает, что условия работы экипажа Т-80 при низких температурах также значительно комфортнее.

National Interest перечисляет различные модернизации танка Т-80У. Среди них упоминается Объект 640 "Черный орел". Машина обладала удлиненными корпусом и шасси, что позволяло усилить лобовую броню, а также была оснащена более совершенным автоматическим механизмом заряжания. Однако в серийное производство модель запущена не была.

В статье отмечается, что единственной серийной модернизированной версией Т-80У стала модель Т-80УА, получившая обновленную систему управления огнем и использовавшая новые боеприпасы. Кроме того, Минобороны ранее объявило о возможном обновлении модели Т-80УЕ1. Автор приходит к выводу, что сообщения о том, что Т-80 устарел, существенно преувеличены.