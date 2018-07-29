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Подведены результаты конкурсов первого дня соревнований АрМИ-2018

Сюжет:
АрМИ - 2018 (16)
03700
© РИА Новости / Сергей РусановПерейти в фотобанкАрмейские международные игры. Архивное фотоАрмейские международные игры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Русанов
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АЛАБИНО (Московская область), 29 июл — РИА Новости. Подведены результаты первого дня конкурсов в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ), сообщил пресс-центр соревнований.

Танк команды армии КНР в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сборная Китая победила в первом заезде танкового биатлона на АрМИ-2018
Отмечается, что сегодня на полигоне "Алабино" состоялся брифинг главного судьи соревнований Александра Перязева для СМИ по итогам прошедшего соревновательного дня.

"В первый день конкурса "Танковый биатлон", 28 июля, состоялись два заезда восьми танковых экипажей из Кувейта, Китая, Казахстана, Уганды, ЮАР, Зимбабве, Азербайджана и Индии. Лучшее время показал экипаж Китайской Народной Республики. На втором месте Казахстан, на третьем Азербайджан", — рассказал он.

По словам судьи конкурса "Танковый биатлон" Романа Бинюкова, экипажам пока не удалось побить прошлогодний рекорд времени.

Кроме того, на полигоне "Песочное" в Ярославской области прошли первые соревнования конкурса "Безопасная среда" в котором принимали участие экипажи из России, Республики Беларусь, Китая, Ирана, Египта и Армении. По результатам заезда первых экипажей лидирует команда из России, второе место занял экипаж Белоруссии, тройку лидеров замыкает экипаж из КНР.

Конгрессно-выставочный центр Патриот в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На АрМИ-2018 прибыли почти 200 команд из более 30 стран
"С большим отрывом вырвалась вперед Россия на конкурсе "Эльбрусское кольцо", который стартовал вчера на полигоне "Терскол". Конкурсанты выполнили две специальные задачи – индивидуальное лазанье на искусственном рельефе и ориентирование в горной местности. Российские военные альпинисты набрали 1765 баллов, повысив результат прошлого года на 47 баллов. Второе место занимает китайская сторона (1387 баллов), третье – Казахстан (1308 баллов). В соревновании также принимали участие Индия, Узбекистан, Иран и Марокко", — также добавляется в сообщении.

В пресс-центре игр также отметили, что в рамках конкурса "Полевая кухня" состоялся мастер класс, который, по словам судьи Максима Антонова, посетили более 5 тысяч человек, а всего на полигоне "Алабино" побывали более 40 тысяч человек.

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