С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они "высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота".

"Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!" — сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.

Глава государства отметил, что к военным морякам в России особое отношение. "Потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству", — добавил президент.

Он подчеркнул, что эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, проходит в это воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейде. В торжественном смотре будут задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.