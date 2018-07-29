Российский флот успешно решает задачи обороноспособности, заявил Путин

День ВМФ в 2018 году (29)

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на Главном военно-морском параде. 29 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на Главном военно-морском параде. 29 июля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Российский флот успешно решает задачи обороноспособности, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе парада в день ВМФ.

"Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета", — сказал Путин.

Ежедневно интересы России в мировом океане обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок, подчеркнул он. "Мы по праву гордимся нашим военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота", — добавил президент.

По его словам, честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой "блистательных побед" военных моряков. Более трёх столетий отечественный флот утверждает статус РФ как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, подчеркнул он.

"Вся история флота — это история мужества, смелости и духа моряков. Преданность отечеству была путеводной звездой для выдающихся флотоводцев и дерзких первопроходцев", — сказал Путин, отметив, что нынешнее поколение держит равнение на эти традиции.

По его словам, морское братство объединяет все базы и соединения Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии.