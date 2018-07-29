Во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ

Высадка роты морской пехоты Тихоокеанского флота на бронетранспортерах БТР-82А с борта большого десантного корабля (БДК) Пересвет. Архивное фото

Высадка роты морской пехоты Тихоокеанского флота на бронетранспортерах БТР-82А с борта большого десантного корабля (БДК) Пересвет. Архивное фото

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Парад кораблей и военно-спортивный праздник прошли во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке прошёл парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ. В ходе проведения военно-спортивного праздника… корабли Тихоокеанского флота показали действия сил по предназначению", — сказал он.

Офицер добавил, что командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц на катере обошел парадный строй кораблей.

На парадных бочках в Амурском заливе размещены флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", эскадренный миноносец "Быстрый", пограничный корабль "Командор", учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-256" и большая дизельная подводная лодка "Б-187".

"С борта ГРКР "Варяг" командующий флотом обратился к морякам, жителям и гостям Владивостока, поздравив их", — рассказал Воскресенский.

Кроме того, силы специального назначения Тихоокеанского флота показали действия группы по захвату судна условного противника, а военнослужащие инженерно-саперной группы морской пехоты и штурмового подразделения подготовили плацдарм для высадки морского десанта.

В морском параде и военно-спортивном празднике были задействованы около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысяч военнослужащих.