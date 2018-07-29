В Госдуме оценили парад кораблей в Севастополе

Большой десантный корабль Азов во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе. Архивное фото

Большой десантный корабль Азов во время генеральной репетиции парада кораблей ко Дню ВМФ в Севастополе. Архивное фото

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Парад кораблей в Севастополе — это ежегодное подтверждение сертификата на господство в Черном море, считает депутат Госдумы от полуострова Крым Руслан Бальбек.

Ранее отдел информационного обеспечения российского Черноморского флота сообщил, что более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров примут участие в параде и военно-спортивном празднике в Севастополе ко Дню ВМФ России.

"Парад кораблей в Севастополе — это ежегодное подтверждение сертификата на господство в Черном море. За морским парадом в главной базе Черноморского флота одни наблюдают с искренней радостью, а другие — кусая губы от злости", — сказал депутат РИА Новости.

По мнению парламентария, морской парад в Севастополе в определенной степени представляет модель политики России: одна рука символизирует жест мира, а вторая опирается на меч. "То, что день ВМФ в Севастополе стал зрелищем государственного масштаба — это ещё одно доказательство, что армия, флот и народ — едины", — заключил депутат.

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