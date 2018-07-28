Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Репетиция парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада 29 июля 2018 года, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 29 июля 2018 года, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад", — говорится в указе.

Добавляется, что подготовка и проведение мероприятия возложена на министерство обороны РФ и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ, а также поручается правительству Санкт-Петербурга оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.

Финансовое обеспечение будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год.