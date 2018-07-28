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Молебен, памятник и парк культуры: в Балтийске начали праздновать День ВМФ

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© РИА Новости / Евгения Римко Военно-патриотический парк в Балтийске во время празднования дня ВМФ. 28 июля 2018Военно-патриотический парк в Балтийске во время празднования дня ВМФ. 28 июля 2018
© РИА Новости / Евгения Римко

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 28 июл — РИА Новости. День Военно-морского флота России, который традиционно является одним из самых любимых праздников жителей Калининградской области, начали отмечать в главной военно-морской базе Балтийского флота городе Балтийске (бывшем Пиллау) в субботу, в городе открыли мемориальный комплекс и патриотический центр.

С божьей помощью

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© РИА Новости / Василий Батанов
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В честь Дня ВМФ России Фонд Андрея Первозванного доставил в Калининградскую область мощи апостола Андрея Первозванного. Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом. Фонд апостола Андрея Первозванного с 2016 года организует принесение десницы (правой руки) апостола в разные регионы России ко Дню Военно-морского флота.

В субботу накануне Дня ВМФ состоялась божественная служба по случаю принесения святыни, затем участники прошли крестным ходом от собора к памятнику Петру I, после чего сопровождающие раку со святыми мощами и святой образ вместе с командующим флотом зашли на катер "Серафим Саровский", обошли парадный строй кораблей, принимающих участие в морском параде. Православные священнослужители благословили мощами экипажи выстроившихся в Калининградском морском канале кораблей.

Никто не забыт

Высадка роты морской пехоты Тихоокеанского флота на бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке. 24 июля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Затем церемония переместилась на улицу Красной Армии, где при поддержке калининградского губернатора было принято решение установить 223 мемориальных плиты с именами 4,1 тысячи погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Новый мемориальный комплекс "Они сражались за Родину" открыли в канун Дня Военно-морского флота. В годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Пиллау шли ожесточенные бои. На территории нынешнего Балтийского района погибли десятки тысяч советских солдат и офицеров.

"Мы открываем мемориальный комплекс погибшим в суровых водах Балтийского моря воинам советской армии и военно-морского флота. Великая Отечественная война была связана с величайшей трагедией и беспримерным подвигом. Мужество, стойкость, сплоченность многонационального народа стало главной силой, которая переломила фашизм. Мы несем ответственность за сохранение памяти об исторических событиях прошлого", — сказал на церемонии открытия первый заместитель председателя правительства Алексей Родин.

Как рассказал представитель ветеранской организации Анатолий Коротков, решение увековечить память погибших товарищей в водах Балтики советских бойцов фронтовики, большинства их которых уже нет в живых, приняли еще 20 лет назад.

Во время военно-морского парада в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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"Ветераны Балтики, верные воинскому долгу, памяти предков, довели это дело до конца. Много было трудностей, начиналось с того, что нужно было поднять архивные данные, поднимали вопрос на всех уровнях. Сколько еще наших отцов, дедов, матерей, сестер не увековечены в братских могилах. Эта работа продолжается и будет продолжаться", — сказал Коротков.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов отметил, что книга памяти открыта, если кто-то из родных не увидел на памятных табличках имени своего героя, погибшего в море в годы войны, обращение будет немедленно рассмотрено и фамилия будет увековечена на мемориальной плите.

"В России нет ни одной семьи, которая была бы не опалена войной, в каждой есть свои герои. Проделан серьезный труд по поиску и увековечиванию имен погибших героев в водах Балтийского моря", — сказал командующий.

© РИА Новости / Евгения Римко Мемориальный комплекс в Балтийске во время празднования дня ВМФ. 28 июля 2018
© РИА Новости / Евгения Римко
Мемориальный комплекс в Балтийске во время празднования дня ВМФ. 28 июля 2018

Патриотический парк

Репетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
© РИА Новости / Алексей Даничев
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После открытия мемориального комплекса гости переместились в музейный комплекс "Крепость Пиллау". Здесь начала работу первая очередь центра военно-патриотического воспитания. Хотя не все работы здесь завершены, командование флота решило открыть крепость в субботу для посещения. Открыли несколько площадок историко-патриотического парка культуры и отдыха — тир, полевой лагерь, кузницу, монетный двор, гончарню, скалодром, таверну, лодочную станцию, центр дайвинга, выставку вооружения и военной техники.

Цитадель Пиллау построена в XVII веке. Фортификационное сооружение представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 метров, где в каждом углу стоит бастион, каждый из которых имеет собственное имя. Вокруг крепости вырыт широкий ров. Крепость всегда исполняла военные функции, здесь же располагался оружейный арсенал. В советское время цитадель была закрыта для посещения, только в 1999 году здесь был открыт филиал Музея Балтийского флота.

Создатели парка, который располагается на нескольких уровнях, учли роль уникального объекта в знаковых исторических событиях России: посещении крепости Петром Великим, эпизодов Семилетней войны, нахождения в крепости российского гарнизона, войны с наполеоновской Францией и взятие цитадели войсками Красной армии в 1945 году.

Зрители во время салюта в честь Дня Военно-Морского Флота России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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До конца 2019 года на территории парка планируется создать зону временных выставок, штаб движения "Юнармия", кафе, тематическую площадку "Город ремесленников", различные выставки и детские кружки. Парк станет еще одним уникальным для России памятником европейского фортификационного искусства. Он будет действовать как военно-исторический музейный комплекс и площадка для проведения военно-патриотических, культурно-просветительских акций.

Церемония открытия завершилась военно-исторической реконструкцией "Штурм крепости Пиллау в апреле 1945 года". Зрители смогли увидеть эпизод, когда в апреле 1945 года воины нескольких гвардейских дивизий перешли в наступление на город и крепость в немецкой провинции Восточной Пруссии Пиллау. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление на заранее подготовленных рубежах, но после кровопролитного штурма Пиллау был взят войсками 11-й гвардейской армии третьего Белорусского фронта под командованием генерал-полковника Кузьмы Галицкого. В 1946 Пиллау был переименован в Балтийск, став главной военно-морской базой Балтийского флота.

© РИА Новости / Евгения РимкоРеконструкция штурма Пиллау во время празднования дня ВМФ в Балтийске. 28 июля 2018
© РИА Новости / Евгения Римко
Реконструкция штурма Пиллау во время празднования дня ВМФ в Балтийске. 28 июля 2018
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