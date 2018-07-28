Путин примет участие в мероприятиях Дня Военно-морского флота

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом году в смотре участвуют более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации.

Уточняется, что в этот же день Путин посетит Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, где осмотрит новый многофункциональный корпус этого легендарного учебного заведения.