В Подмосковье в рамках Армейских игр стартовал танковый биатлон

АЛАБИНО, 28 июл — РИА Новости. Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр стартовал на подмосковном полигоне Алабино.

На первых соревнованиях АрМИ-2018 присутствует министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители иностранных делегаций.

В первый день соревнований состоятся два заезда в дисциплине "Индивидуальная гонка". Командам предстоит из штатного вооружения быстро и точно поразить мишени, имитирующие стрелка с РПГ, расчет ПТРК, танк и вертолет. По маршруту трассы экипажи преодолеют "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.

Ранее прошла жеребьевка, по результатам которой определились цвета команд и порядок выступления в заездах. В первом заезде сразятся экипажи из Уганды, Кувейта, Китая и Казахстана. Казахстан выступит на танках синего цвета, Уганда будет соревноваться на зеленых танках, Кувейт — на желтых. Китаю достался красный цвет.

Все участники, кроме сборной КНР выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих "Тип 96".

Во втором заезде схлестнутся команды из Индии, Азербайджана, ЮАР и Зимбабве. Индии достался зеленый цвет, Азербайджану — синий, Зимбабве выступают на красных танках, ЮАР — на желтых.

Сборная России впервые выйдет на полигон 29 июля в третьем заезде против команд Ирана и Сербии. По жеребьевке России выпал синий цвет.

Танковый биатлон пройдет с 28 июля по 11 августа. Всего в дисциплине заявлено 23 команды.