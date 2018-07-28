Сборная Китая победила в первом заезде танкового биатлона на АрМИ-2018

Танк команды армии КНР в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018

Танк команды армии КНР в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018

АЛАБИНО, 28 июл — РИА Новости. В первом заезде "Танкового биатлона-2018" победу одержала сборная Китая на танках Тип 96, Казахстан занял второе место, третьими пришли танкисты из Уганды. Замкнула четверку команда из Кувейта.

Из-за допущенных ошибок команда Кувейта заработала штрафные круги и пропустила вперед шедшую последней команду Уганды. Кроме сборной КНР все участник выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих Тип 96.

Во втором заезде будут состязаться команды из Индии, Азербайджана, ЮАР и Зимбабве. Индии достался зеленый цвет, Азербайджану — синий, Зимбабве выступают на красных танках, ЮАР — на желтых.

Сборная России впервые выйдет на полигон 29 июля в третьем заезде против команд Ирана и Сербии. По жеребьевке России выпал синий цвет.

"Танковый биатлон-2018" проходит с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр, который открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.