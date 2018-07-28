На открытии Армейских игр присутствуют представители девяти государств

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018

КУБИНКА, 28 июл — РИА Новости. Официальные представители 9 иностранных государств присутствуют на открытии IV Армейских международных игр.

Среди них три министра обороны: министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков.

Также приехали начальники генеральных штабов ВС Армении, Венесуэлы, Вьетнама, Узбекистана, Мьянмы. Иран представляет заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Багери Мохаммад Хасан.

В ходе церемонии открытия победители игр прошлого года подняли флаг международных Армейских игр. В церемонии поднятия флага приняли участие победитель "Авиадартса", командир авиационного звена, капитан Денис Погодин и победитель "Танкового биатлона", командир танка, сержант Михаил Половников.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры пройдут одновременно на 24 полигонах 7 стран и завершатся 11 августа. В них принимают участие команды из 32 стран.