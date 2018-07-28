"Уралвагонзавод" поставит ВДВ модернизированные танки

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Корпорация "Уралвагонзавод" без проблем справится с задачей по переоснащению подразделений Воздушно-десантных войск России на модернизированные танки Т-72Б3, заявил заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Вообще нет проблем: мы еще ни разу не сорвали выполнение плана обеспечения Вооруженных сил нашей техникой. Готовы сделать, сколько необходимо", — сказал Халитов на пресс-брифинге в преддверии соревнований по танковому биатлону.

Ранее заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин подтвердил, что танковые роты в Воздушно-десантных войсках переформируют в танковые батальоны.

Весной нынешнего года российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны РФ, согласно которой до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях: 7-й новороссийской и 76-й псковской — появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ. По мнению экспертов, этот шаг повысит огневую мощь ВДВ и позволит "крылатой пехоте" еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов.

Основными отличиями Т-72Б3 от первоначальной версии танка является оснащенность комплексом активной защиты "Реликт", существенно повысившим защищенность машины от бронебойно-подкалиберных снарядов, а также новым турободизельным двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил.

Кроме того, специалисты Уралвагонзавода заменили основное орудие Т-72 на гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров, способную стрелять новыми бронебойными подкалиберными снарядами "Свинец" и "Свинец-1".