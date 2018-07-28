На АрМИ-2018 разыграют более тысячи комплектов медалей

Заместитель министра обороны, генерал армии РФ Татьяна Шевцова и директор Протокольно-координационного департамента министерства обороны РФ Жанна Гусева на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018. 28 июля 2018

Заместитель министра обороны, генерал армии РФ Татьяна Шевцова и директор Протокольно-координационного департамента министерства обороны РФ Жанна Гусева на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018. 28 июля 2018

КУБИНКА (Московская обл.), 28 июл — РИА Новости. Более тысячи комплектов медалей разыграют на IV Армейских международных играх, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа. В 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.

Как рассказали в пресс-службе, команды-участницы Армейских международных игр-2018 разыграют 1067 комплектов медалей, для их награждения подготовлено 28 переходящих кубков.

За общую, главную победу в Армейских международных играх команде-победительнице на торжественной церемонии закрытия будет вручена самая главная награда этих состязаний — Кубок Армейских международных игр — 2018.