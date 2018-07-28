На "АрМИ-2018" прибыли почти 200 команд из более 30 стран

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 28 июл – РИА Новости. Почти 200 команд из более 30 стран прибыли на международные армейские игры "АрМИ-2018" в подмосковный парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ " Патриот", сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В Армейских международных играх примут участие 189 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америки. Семнадцать иностранных государств направили своих наблюдателей. Шесть стран принимают участие впервые, это Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самые представительные команды выставили КНР, Иран, Казахстан и Белоруссия. Китайские военнослужащие будут участвовать в 22 конкурсах военных игр, команды из Казахстана и Ирана — в 17 конкурсах, из Белоруссии – в 16. Российская сборная выступит в 27 конкурсах.

Сообщается, что столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и выступает стимулом для других стран направлять большее количество команд. Другие страны с каждым годом увеличивают свое участие. Так, Узбекистан будет представлен в 13 конкурсах, Венесуэла и Армения — в 9, Азербайджан — в 5. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду. Общая численность участников превышает 5 тысяч человек.

Как добавили в пресс-службе, больше всего команд участвует в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на полигоне "Алабино" Московской области. В нем примут участие 23 команды. Это представители Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана, Уганды. Впервые в конкурсе примут участие команды Вьетнама, Мьянмы, Сирии, ЮАР. Все команды выступят на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР выступит на танке собственного производства, а команда Белоруссии — на танке Т-72, прошедшем модернизацию на предприятиях республики Кувейта.