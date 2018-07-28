Армейские международные игры становятся хорошей традицией, заявил Путин

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей четвёртых Армейских международных игр, отметив, что соревнования становятся хорошей традицией, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"Приветствую вас по случаю открытия четвёртых Армейских международных игр. Важно, что эти масштабные, зрелищные соревнования становятся хорошей традицией. С каждым годом они привлекают всё большее число военнослужащих из России и зарубежных стран, предоставляют им прекрасную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твёрдость характера, умение работать в команде", — говорится в приветствии.

По словам президента, нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне, порадуют зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами, а также будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества, популяризации воинской службы.

"Желаю участниками Игр успехов, а болельщикам – добрых, незабываемых впечатлений", — добавил он.