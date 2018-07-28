В Парке "Патриот" прошла церемония открытия АрМИ-2018

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 28 июл — РИА Новости. Армейские международные игры АрМИ-2018 открылись в парке "Патриот" торжественным прохождением команд-участниц, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сегодня в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" и (на) полигоне "Алабино" в Московской области состоялась торжественная церемония открытия Армейских международных игр — 2018 (АрМИ-2018). Игры пройдут в период с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и России. Шестнадцать из них предоставлены Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Как отмечается, полигоны расположены в границах трех военных округов — Западного, Южного и Центрального: от Кызыла до Москвы и от Санкт-Петербурга до Терскола. Впервые два конкурса в рамках АрМИ пройдут на территории Армении ("Воин содружества") и Ирана ("Глубина"). Морские конкурсы пройдут в акваториях Каспийского и Восточно-Китайского морей.

Всего программой игр предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.