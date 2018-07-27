"Танцы" кораблей и захват подлодки покажут в День ВМФ на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 27 июл – РИА Новости. Жители Дальнего Востока по традиции масштабно отметят День Военно-Морского флота РФ: в эти выходные в Приморье, на Камчатке и Хабаровском крае пройдут морские парады и показательные выступления морпехов, а гости праздника смогут побывать на кораблях и угоститься макаронами по-флотски.

"Танцы" кораблей и субмарина на параде

В Петропавловске-Камчатском День ВМФ отметят парадом кораблей и водноспортивным праздником, в которых примут участие около 1000 военнослужащих и более 20 кораблей и судов Войск и Сил на северо-востоке России. В акватории Авачинской бухты экипажи кораблей покажут боевые упражнения и задержат "судно-нарушитель". Также зрители праздника увидят маневрирование кораблей "в танце".

В параде примут участие малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно "Бирюса", ледокол "Иван Сусанин", судно связи СС "Георгий Козьмин", пограничные сторожевые корабли "Орёл" и "Нева". Кроме того, впервые в морском параде в честь Дня ВМФ на Камчатке примет участие атомная подводная лодка проекта 971 "Кузбасс" подводных сил Тихоокеанского флота. Субмарина станет в парадную линию вместе с другими кораблями и судами в Авачинской бухте.

После показательных выступлений военные корабли подойдут к пирсу, и все желающие смогут подняться на борт. В полдень на площади имени Ленина торжественным маршем пройдут рота почетного караула и парадные расчеты. Гости праздника увидят концерт сводного оркестра Войск и Сил на Северо-Востоке РФ, а также показательные выступления морских пехотинцев.

Традиционно на Камчатке в этот день организуют выставку военной техники и работу полевых кухонь – там угостят флотской кашей и чаем.

Нептун и макароны по-флотски

День Военно-Морского флота в Хабаровске будут отмечать в субботу, 28 июля. Праздник состоится в районе базы отдыха "Дельфин". Гостей обещают бесплатно накормить макаронами по-флотски.

Как сообщают организаторы, для гостей приготовлена интересная культурная программа. Если позволит погода, зрителей ждут показательные выступления парашютистов и парапланеристов. Спортсмены постараются удивить не только зрелищными прыжками с самолетов, но и точным приземлением на берег и на водную гладь Амура.

Традиционно в этот день пройдут гонки спортивных моторных лодок и скутеров на первенство Индустриального района. В них примут участие команды из Хабаровска, Владивостока и города Большой Камень (Приморский край). Также в программе — показательные выступления военных, которые продемонстрируют зрителям приемы рукопашного боя. Гостей праздника ждет зрелищная театрализованная программа с участием Нептуна и русалок.

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Новые БТР и захват подлодки

Во Владивостоке – главной базе Тихоокеанского флота – в День ВМФ традиционно пройдет самый масштабный на Дальнем Востоке праздник. Всего в морском параде и военно-спортивных мероприятиях в акватории Амурского залива будут участвовать около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысячи военнослужащих флота. Кроме того, в параде примет участие учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", совершивший межфлотский переход из Севастополя во Владивосток. Он займет место в строю вместе с боевыми кораблями ТОФ.

Гости праздника увидят историческую реконструкцию, в рамках которой покажут знаковых для приморской столицы людей и знаменитостей, в разные годы посещавших Владивосток. После этого действие переместится в акваторию Амурского залива, где корабли ТОФ покажут 10 тактических эпизодов с боевыми упражнениями.

Малые противолодочные корабли найдут и "уничтожат" субмарину "противника", а базовые тральщики выполнят траление места высадки морского десанта и подорвут "плавающие мины". Спецназ ТОФ покажет захват подлодки "противника", а морской десант высадится с большого десантного корабля "Пересвет" на водную станцию ТОФ при огневой поддержке с новейшего корвета флота "Совершенный".

Впервые в этом году в нескольких эпизодах военно-спортивного праздника примут участие современные бронетранспортёры БТР-82А, поступившие в 2018 году на вооружение приморского соединения морской пехоты ТОФ.

В воскресенье во Владивостоке с номерами выступят артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона, а также участники движения "Юнармия" и детские патриотические клубы края. Завершится праздник в 22.00 салютом в честь Дня Военно-Морского Флота России.