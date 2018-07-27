В Абхазии российские военные уничтожили десант условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили попытку захвата участка морского побережья десантом условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, тактическое учение проведено на общевойсковом полигоне Нагвалоу, расположенном на черноморском побережье Абхазии.

Личный состав мотострелковых подразделений российского соединения был поднят по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности. Совершив марш в составе механизированной колонны, мотострелки заняли оборону на морском побережье с целью не допустить высадки морского десанта условного противника и разгрузки боевой техники.

"К проведению тактического учения на морском побережье привлечено около тысячи военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А", — сказал Астафьев.

В целях обнаружения воздушных и морских целей условного противника в системе созданного разведывательно-ударного контура также были задействованы подразделения войсковой противовоздушной обороны соединения на зенитно-ракетных комплексах "Стрела-10" и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Также отмечается, что проверка боевой готовности ряда соединений и воинских частей ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.