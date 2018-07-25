Минобороны закупит 45 подводных аппаратов "Марлин-350"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство обороны России проводит тендер на поставку телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350", которые предназначены для поиска и обследования аварийных подводных лодок на глубинах до 350 метров, следует из материалов на портале госзакупок.
Данные аппараты разработаны и серийно производятся российской компанией "Тетис Про". "Марлин-350" предназначен для проведения поиска подводных объектов и выполнения осмотровых и обследовательских работ под водой в прибрежных морских или внутренних водах.
По оценке военных, основным достоинством "Марлин-350" является его высокая мобильность, которая во многом достигается возможностью использовать этот аппарат с борта судна любого типа.