СК хочет предложить Интерполу создать спецгруппы по киберпреступлениям

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Следственный комитет (СК) России намерен обратиться в Национальное бюро Интерпола с предложением о создании специализированной рабочей группы, которая будет заниматься рассмотрением сообщений из-за рубежа о киберпреспуплениях против детей, сообщила заместитель председателя СК Елена Леоненко в интервью РИА Новости.

"Мы намерены обратиться в НЦБ Интерпола МВД России с предложением о создании специализированной рабочей группы по рассмотрению поступающих из-за рубежа сообщений по киберпреступности в отношении детей", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в современном мире международное сотрудничество правоохранительных органов является обязательным условием эффективной борьбы с преступностью.

"Мы регулярно принимаем участие на площадках различных международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Интерпол и так далее. Идет работа в двусторонних форматах, где обсуждаются вопросы взаимодействия в области защиты прав детей, в особенности цифровых рисков, которые сейчас принимают иные масштабы", — сказала Леоненко.

По словам замглавы СК, основным инструментом такого сотрудничества является обмен информацией по детской проблематике с иностранными партнерами. Например, по поступившей в 2017 году по линии Интерпола информации (из Германии, Швейцарии, Австралии), возбуждено восемь уголовных дел по статье 242.1 УК РФ (изготовление порнографии с использованием несовершеннолетних). При этом по трём расследованным уголовным делам судом вынесены обвинительные приговоры.

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