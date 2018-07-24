В России в 2020 году создадут новую систему спасения аварийных подлодок

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство обороны России заказало разработку модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте, потратить на эти цели планируется 221 миллион рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Финансирование по данному проекту под шифром "Лучина" распределено по годам, основной объем средств будет израсходован в 2020 году – 103 миллиона рублей. Завершить опытно-конструкторскую работу нужно до 10 ноября 2020 года.

Указывается, что исполнителя выберут в сентябре по итогам закрытого конкурса. Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу, указывается в материалах.