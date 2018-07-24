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Безопасность

Знойная "Тосочка". Зачем российской армии колесный аналог "Буратино"

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© Фото : Vitaly V. KuzminСтрельба из систем залпового огня ТОС-1АСтрельба из систем залпового огня ТОС-1А
© Фото : Vitaly V. Kuzmin

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Один залп термобарических снарядов выжигает все живое на площади в нескольких десятков тысяч квадратных метров. Армия скоро получит очередную модификацию огнеметной системы — более мобильную, с ласковым названием "Тосочка". О тяжелых огнеметах, стоящих на вооружении войск РХБЗ, — в материале РИА Новости.

Огонь с доставкой

Государственные испытания "Тосочки" стартовали в 2017-м и уже достигли завершающей стадии. Производство и поставки нового комплекса в войска заложены в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы. Конструктивно это боевой модуль для неуправляемых реактивных снарядов, аналогичный установленному на тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Буратино" и "Солнцепек". Только разместят его уже не на гусеничном, а на колесном шасси.

По мнению экспертов, такое решение разработчики приняли с учетом эксплуатации огнеметных систем на гусеничном шасси в пустыне — в частности, в военных операциях, подобных сирийской кампании.

Основной боевой танк Т-72Б1 на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Андрей Станавов
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"Колесное шасси выбрали на основе опыта боевых действий в Сирии и Ираке, — объяснил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Особенно эффективно эти системы показали себя против многочисленных разрозненных группировок боевиков, когда необходимо в сжатые сроки перебросить технику и нанести мощный удар по позициям противника. Колесное шасси обеспечивает быстрый оперативно-тактический маневр на большом расстоянии. Гусеничную технику в таких случаях обычно стараются перевозить на трейлерах и тягачах, чтобы лишний раз не расходовать ресурс двигателя. А у колесного шасси ресурс больше, и машина может достичь заданного района своим ходом".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 "Буратино"

Кроме того, колесная модификация существенно расширит экспортный потенциал огнеметных систем. Многие армии мира из-за погодных и природных условий своих регионов предпочитают колесную технику. Новая разработка создаст дополнительный стимул для покупки российской техники. Однако, добавил Леонков, "Тосочка", ввиду ограниченной устойчивости к ответному огневому поражению по сравнению с бронированной танковой платформой, будет чаще применяться с закрытых огневых позиций, а не прямой наводкой.

Хотя в российской армии более популярна гусеничная техника, колесная "Тосочка" станет хорошим дополнением к проходимому, но менее мобильному "Солнцепеку".

Лучшее средство для зачистки

Тяжелые огнеметные системы появились в арсенале советских военных в 1980-х. Их назначение — огневая поддержка моторизованной пехоты и танков. Принцип действия схож с реактивными системами залпового огня "Град" или "Ураган". Главные цели — живая сила противника, в том числе в укрытиях, легкобронированная техника и всевозможные укрепления.

Боевой модуль первой ТОС, "Буратино", устанавливается на шасси танка Т-72, что обеспечивает высокую проходимость и защищенность экипажа. В паре с пусковой установкой работает транспортно-заряжающая машина на шасси грузового автомобиля КрАЗ, предназначенная для транспортировки неуправляемых реактивных снарядов, заряжания и разряжания пусковой установки.

Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стреляет огнеметная система 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами. Их поражающие факторы — высокая температура и сильный перепад давления. При разрыве у цели снаряд распыляет в воздухе горючую смесь, которая, воспламенившись, выжигает кислород. Давление в области взрыва сначала резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного на 160 миллиметров ртутного столба. Никто не уцелеет.

Боевое крещение ТОС "Буратино" состоялось под занавес войны в Афганистане. Пара строго секретных огневых установок нанесла удары по моджахедам, доставив им массу новых "горячих" впечатлений. Ударные волны, накладываясь друг на друга в условиях горной местности, производили еще и сильнейший психологический эффект.

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© Министерство обороны РФ
Удар от "Солнцепека": тяжелая система залпового огня в действии

В марте 2000-го "Буратино" привлекли к зачистке села Комсомольское в Чечне. Военные выкуривали засевших в домах и подвалах боевиков, перед тем как пойти на штурм. По оценке командующего группировкой федеральных сил генерала Геннадия Трошева, это стало хорошим подспорьем в штурмовой операции. Высокая точность и эффективность ТОС позволили достичь результатов там, где другие огневые средства оказались бессильны.

Заслуженная популярность

Следующая разработка российских оружейников — ТОС-1А "Солнцепек", улучшенная версия "Буратино". У нее в обойме уже не 30, а 24 термобарических снаряда, причем дальность стрельбы увеличена до шести километров.

Результат стрельбы огнемета Шмель
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На залп полным боезапасом экипажу требуется всего шесть секунд. Более двух тонн термобарической смеси равномерно распределяется на площади до 40 тысяч квадратных метров. Все действия по наведению на цель, приданию необходимого угла возвышения экипаж производит не выходя из машины — с помощью прицела и следящих силовых приводов. "Солнцепек" успешно применяли в Сирии по скоплениям живой силы противника, укрепленным командным пунктам и позициям огневых средств боевиков. Термобарические боеприпасы с легкостью разрушали здания, подвалы, уничтожали врытые в землю орудия.

Тяжелые огнеметные системы стоят на вооружении практически всех подразделений радиационной, химической и биологической защиты Сухопутных войск. О растущей популярности ТОС говорит и то, что основной производитель реактивных снарядов для них (научно-производственное объединение "Сплав") в 2017-м увеличил поставки почти в девять раз.

© Инфографика . Евгений ИвановПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система "Буратино" (ТОС-1)
© Инфографика . Евгений Иванов
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Тяжелая огнеметная система "Буратино" (ТОС-1)
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