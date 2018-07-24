Знойная "Тосочка". Зачем российской армии колесный аналог "Буратино"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Один залп термобарических снарядов выжигает все живое на площади в нескольких десятков тысяч квадратных метров. Армия скоро получит очередную модификацию огнеметной системы — более мобильную, с ласковым названием "Тосочка". О тяжелых огнеметах, стоящих на вооружении войск РХБЗ, — в материале РИА Новости.
Огонь с доставкой
Государственные испытания "Тосочки" стартовали в 2017-м и уже достигли завершающей стадии. Производство и поставки нового комплекса в войска заложены в государственную программу вооружений на 2018-2025 годы. Конструктивно это боевой модуль для неуправляемых реактивных снарядов, аналогичный установленному на тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Буратино" и "Солнцепек". Только разместят его уже не на гусеничном, а на колесном шасси.
По мнению экспертов, такое решение разработчики приняли с учетом эксплуатации огнеметных систем на гусеничном шасси в пустыне — в частности, в военных операциях, подобных сирийской кампании.
Кроме того, колесная модификация существенно расширит экспортный потенциал огнеметных систем. Многие армии мира из-за погодных и природных условий своих регионов предпочитают колесную технику. Новая разработка создаст дополнительный стимул для покупки российской техники. Однако, добавил Леонков, "Тосочка", ввиду ограниченной устойчивости к ответному огневому поражению по сравнению с бронированной танковой платформой, будет чаще применяться с закрытых огневых позиций, а не прямой наводкой.
Хотя в российской армии более популярна гусеничная техника, колесная "Тосочка" станет хорошим дополнением к проходимому, но менее мобильному "Солнцепеку".
Лучшее средство для зачистки
Тяжелые огнеметные системы появились в арсенале советских военных в 1980-х. Их назначение — огневая поддержка моторизованной пехоты и танков. Принцип действия схож с реактивными системами залпового огня "Град" или "Ураган". Главные цели — живая сила противника, в том числе в укрытиях, легкобронированная техника и всевозможные укрепления.
Боевой модуль первой ТОС, "Буратино", устанавливается на шасси танка Т-72, что обеспечивает высокую проходимость и защищенность экипажа. В паре с пусковой установкой работает транспортно-заряжающая машина на шасси грузового автомобиля КрАЗ, предназначенная для транспортировки неуправляемых реактивных снарядов, заряжания и разряжания пусковой установки.
Боевое крещение ТОС "Буратино" состоялось под занавес войны в Афганистане. Пара строго секретных огневых установок нанесла удары по моджахедам, доставив им массу новых "горячих" впечатлений. Ударные волны, накладываясь друг на друга в условиях горной местности, производили еще и сильнейший психологический эффект.
В марте 2000-го "Буратино" привлекли к зачистке села Комсомольское в Чечне. Военные выкуривали засевших в домах и подвалах боевиков, перед тем как пойти на штурм. По оценке командующего группировкой федеральных сил генерала Геннадия Трошева, это стало хорошим подспорьем в штурмовой операции. Высокая точность и эффективность ТОС позволили достичь результатов там, где другие огневые средства оказались бессильны.
Заслуженная популярность
Следующая разработка российских оружейников — ТОС-1А "Солнцепек", улучшенная версия "Буратино". У нее в обойме уже не 30, а 24 термобарических снаряда, причем дальность стрельбы увеличена до шести километров.
Тяжелые огнеметные системы стоят на вооружении практически всех подразделений радиационной, химической и биологической защиты Сухопутных войск. О растущей популярности ТОС говорит и то, что основной производитель реактивных снарядов для них (научно-производственное объединение "Сплав") в 2017-м увеличил поставки почти в девять раз.