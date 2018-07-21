В США заявили о превосходстве российского ядерного оружия‍

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российское ядерное оружие мощнее американского в несколько раз. К такому выводу пришли эксперты портала SoftRep, где преимущественно публикуются ветераны ЦРУ и Сил спасательных операций.

Эксперты сравнили мощность различных бомб, в том числе "Малыша" и "Толстяка", которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Их мощность составила 15 и 21 килотонну соответственно.

Современные ракеты гораздо опаснее. Так, американская ракета Trident обладает мощностью 100 килотонн, самая мощная бомба КНДР – 250 килотонн. Американская Minuteman III — 475. Мощность китайской ракеты DF-31 оценивается в 1000 килотонн, еще одна американская термоядерная бомба B-53 мощнее в девять раз.

В то же время, отмечается в материале, новейшие российские разработки значительно опережают конкурентов: "Сармат" обладает мощностью 50 тысяч килотонн, а суперторпеда с подлодки "Статус-6" — 100 тысяч килотонн.

"Сармат"

Дальность ракеты превышает 11 тысяч километров, она может нести от десяти до 15 разделяемых боеголовок. Пусковые шахты новых ракет будут максимально защищены физически — для полного уничтожения одной шахты понадобится не менее семи ядерных ударов высокой точности.

Как ожидается, в 2020-м ракета должна начать поступать на вооружение.

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"Статус-6"

Точной информации об этой подлодке пока нет. Однако в СМИ появлялись отрывочные сведения о ней. Так, Business Insider писал, что это взрыв ее торпед поднимет в воздух тонны облученной морской воды, а это вызовет катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения.

Журнал Popular Mechanics, в свою очередь указывал, что это оружие "Судного дня" может обходить противоракетную оборону других государств и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодными для жизни из-за радиоактивных осадков.

Стратегическое оружие России

В марте российский президент Владимир Путин сообщил о начале разработки особого оружия, не использующего баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимого для систем противоракетной обороны.

Также он рассказал о беспилотных подводных аппаратах, способных двигаться на очень большой глубине и скорости. Подобные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.