СМИ объяснили, насколько российское оружие превосходит американское

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского, следует из исследования портала бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep.

Специалисты сравнили ядерную мощность различных атомных бомб, включая "Малыша" и "Толстяка", которые Соединенные Штаты сбросили над японскими городами.

По информации портала, мощность бомб, использованных над Хиросимой и Нагасаки, составила 15 и 21 килотонн соответственно. Более чем в четыре раза по этому параметру их превосходит американская ракета "Трайдент" (сто килотонн). Самая мощная северокорейская бомба, отмечает SofRep, обладает мощностью 250 килотонн, а американский "Минитмен" — 475 килотонн.

Согласно порталу, китайская ракета "Дунфэн-31" более чем в два раза превосходит конкурента из США. Ее силу оценивают в тысячу килотонн. Однако Вашингтон может противопоставить этому оружию термоядерную бомбу B-53, мощность которой составляет девять тысяч килотонн.

Тем не менее отмечается, что новейшие российские разработки значительно опережают мощнейшее оружие в других странах. Так "Сармат" обладает мощностью 50 тысяч килотонн, а суперторпеда с подлодки "Статус-6" — сто тысяч килотонн. Эти показатели говорят о том, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.

Новое оружие России

В марте Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших видах стратегического оружия России. В частности, он сообщил о начале разработки особого оружия, не использующего баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимого для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

Также российский лидер рассказал про беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. При этом российский лидер не уточнил название разработки, хотя в СМИ посчитали, что Путин имел в виду комплекс "Статус-6".